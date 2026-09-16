Якутянин-швей из Мукучу: один вирусный ролик принес ему заказы

Альберт Кычкин из села Мукучу Кобяйского района неожиданно стал героем соцсетей. Накануне Дня знаний он опубликовал видео, в котором показал, как шьёт брюки для школьной формы. Ролик набрал тысячи просмотров и сотни положительных комментариев, а следом пришли и заказы — Альберту начали писать люди из разных районов Якутии, сообщает Улус.медиа.

Альберту 36 лет. Шитьём он занимается с 2022 года. За это время успел освоить пошив самых разных вещей: жилетов, курток, ватников, постельного белья и другой одежды.

До швейного дела он пробовал себя в разных направлениях заработка, однако больше всего времени уделял малому бизнесу — в частности, продавал одежду.

«Шитьё — моё хобби. Начинал с малого: шил для близких, штопал свои вещи. Со временем стал больше углубляться и понял, что это моё. Купил профессиональное оборудование и решил вести блог, чтобы найти больше заказчиков и в целом показывать процесс. Это увлекательно», — рассказывает Альберт.

Для него важно сшить вещь качественно.

«Я шью на совесть. Прежде всего уделяю внимание деталям, качеству шитья, чтобы носили долго. Нынешнее качество одежды не очень, хлипкое», — говорит Альберт.

После вирусного ролика — десятки заказов

Блог в соцсети Альберт начал вести только летом 2026 года. Одно из последних видео, где он показал процесс пошива школьных брюк, неожиданно получило большой отклик.

После публикации мужчине стали писать потенциальные заказчики со всей Якутии. Недавно, например, он сшил жилеты, которые отправятся в Таттинский улус.

«Заказы поступают. Мне каждый день пишут с разными просьбами. Например, просили сшить платья на заказ. Я отказался, потому что за платья никогда не брался. За месяц сшил больше 40 изделий», — говорит наш собеседник.

К повышенному вниманию Альберт относится спокойно. Положительных комментариев, по его словам, значительно больше, чем негативных.

Шитьё для него — это не только про работу и заработок. За швейной машинкой он расслабляется.

«А ещё шитьё помогает собраться с мыслями. За машинкой я успокаиваюсь, становится легче. Поверил, что действительно существует дело для души», — признаётся Альберт.

Теперь — собственный небольшой цех

В ближайшее время Альберт планирует переехать в Якутск и официально оформить самозанятость. Работать хочет продолжить уже в собственном небольшом швейном цехе — оборудовать его прямо в квартире.

Альберт Кычкин своё дело уже выбрал. Теперь остаётся только развивать.

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