Силовики сообщили, что вменяют мэру и заммэру Алдана

Мошенничество, совершенное организованной группой

7 октября все стали комментировать события в Алдане. 6 октября СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о задержании мэра Алдана Владимира Шедько.

Сегодня объединенная пресс-служба судов Якутии сообщила о том, что судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря в отношении заместителя мэра Алдана по экономике и финансам. Заместителем мэра по экономике и финансам города Алдан является Елена Михайлова.

Далее подробности сообщили Следком и МВД.

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждены уголовные дела в отношении главы городского поселения «Город Алдан» и индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), а также в отношении заместителя главы администрации города по фактам получения взяток в значительном и крупном размерах (чч. 2, п. «в» 5 ст. 290 УК РФ). Следствием фигурантам предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, предоставленных сотрудниками ОМВД России по Алданскому району, УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия) и управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, в феврале 2026 года глава городского поселения заключил с индивидуальным предпринимателем муниципальные контракты на выполнение работ по монтажу арт-объекта в одном из городских парков, обеспечив их оплату из бюджета в размере 1,8 млн рублей. Однако фактически указанный объект уже был ранее смонтирован этим подрядчиком, за что он получил оплату за счет спонсорских средств.

Также, по данным следствия, в июле 2026 года заместитель главы городского поселения потребовала от руководителя коммерческой организации передать ей взятку в виде различного имущества за общее покровительство деятельности фирмы при реализации заключенного муниципального контракта на оказание услуг по содержанию общественных территорий города, а также получила взятку от другого предпринимателя за поддержку и содействие его деятельности.

По ходатайству следствия судом фигурантка заключена под стражу. Следователь ходатайствует об избрании аналогичной меры пресечения в отношении главы городского поселения.

Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных фактов противоправной деятельности фигурантов, сообщил Следком Якутии.

Следком разместил скудное видео – следователь и подозреваемый с размытым лицом, но похожий на мэра Алдана, сидят за столом в кабинете и беседуют.

То же самое сообщило и МВД, но разместило видео задержания мэра и предпринимателя. Известно, что мэр Алдана был задержан утром 6 октября в своей квартире. На видео присутствуют и представители МЧС на предмет, если подозреваемые не откроют дверь и придется ее взламывать.

Полиция продолжает оперативное сопровождение уголовных дел.