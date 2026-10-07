Таджикистан, Узбекистан, Филиппины: В Якутии принудительно выдворены 97 иностранцев

За 9 месяцев 2026 года судебными приставами Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) принудительно выдворено за пределы Российской Федерации 97 иностранных граждан, допустивших нарушения миграционного законодательства.

В основном в принудительном порядке Россию пришлось покинуть уроженцам Таджикистана и Узбекистана. Среди выдворенных также 31 гражданин Республики Филиппины. Все они были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

Судебными приставами обеспечено препровождение нарушителей до пункта пропуска через государственную границу и документальное оформление процедуры.

В соответствии с нормами миграционного права в отношении всех выдворенных лиц установлен запрет на въезд на территорию Российской Федерации сроком на пять лет.