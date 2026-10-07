Яичница Фриттата с помидорами черри, шпинатом и сыром
Если пышный омлет как в детском саду — это теплая ностальгия и проверенная классика, то итальянская фриттата — это шаг в мир ярких кулинарных впечатлений.
Это не просто яичница, а настоящий «чистый холст» для ваших гастрономических фантазий: сытный, ароматный и невероятно нежный. В отличие от запеченного варианта, фриттата готовится на сковороде, вбирая в себя соки свежих овощей, аромат трав и сливочность сыра. Она создает идеальную текстуру: слегка плотную и румяную по краям и тающую, суфлеобразную в центре.
Этот рецепт идеально подойдет для того, чтобы превратить обычный утренний перекус или легкий ужин в маленькое солнечное пиршество, используя при этом простые продукты, которые наверняка уже есть в вашем холодильнике.
Ингредиенты (на 1–2 порции):
- Яйца куриные — 4 шт.
- Молоко или сливки (10–20%) — 50 мл (для нежности)
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Свежий шпинат — большая горсть (или 100 г замороженного, предварительно разморозить и отжать)
- Сыр (фета, моцарелла или тертый пармезан) — 50–70 г
- Лук репчатый (или зеленый) — ½ небольшой луковицы
- Оливковое или сливочное масло — 1 ст. л.
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Сушеные травы (орегано, базилик или прованские травы) — щепотка
Пошаговое приготовление:
- Подготовка основы: В миске разбейте яйца, добавьте молоко (или сливки), соль, перец и сушеные травы. Аккуратно перемешайте вилкой или венчиком до однородности. Взбивать в пену не нужно, иначе омлет опадет.
- Обжарка овощей: Разогрейте сковороду (лучше чугунную или с антипригарным покрытием, диаметром около 20–24 см) на среднем огне. Добавьте масло. Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости (2–3 минуты). Добавьте шпинат и готовьте, пока он не уменьшится в объеме (около 1 минуты). Добавьте разрезанные пополам помидоры черри и прогрейте еще 1 минуту.
- Заливка: Равномерно распределите овощи по дну сковороды. Залейте их яичной смесью. Сверху равномерно распределите кусочки сыра (фету можно просто раскрошить руками).
- Томление: Готовьте на среднем огне 2–3 минуты, пока нижний слой и края не схватятся. Затем убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 5–7 минут. Центр должен перестать быть жидким, но остаться слегка влажным и нежным.
(Альтернативный вариант: если у вашей сковороды съемная ручка, после схватывания краев отправьте её в разогретую до 180 °C духовку на 5–7 минут).
- Подача: Снимите с огня, дайте постоять под крышкой 2 минуты. Фриттату можно аккуратно сложить пополам прямо на тарелке или нарезать дольками, как пиццу. Посыпьте свежей зеленью (петрушка, базилик) и подавайте с тостами.
Секреты идеальной фриттаты:
- Не пересушите! Яйца продолжают готовиться от остаточного тепла даже после выключения огня, поэтому снимайте сковороду с огня, когда центр еще совсем чуть-чуть подрагивает.
- Начинка может быть любой: вместо шпината и черри отлично подойдут обжаренные грибы, болгарский перец, кабачки, брокколи или остатки вареной курицы/ветчины.
- Сыр: если используете соленый сыр (фета, брынза, пармезан), солите яичную смесь очень осторожно или не солите вовсе.
Базовый, проверенный рецепт «Frittata con spinaci» (фриттаты со шпинатом), включающий яйца, свежий шпинат, оливковое масло и сыр.
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