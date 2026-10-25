25.10.2026 12:26
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Якутский десерт из 3 ингредиентов, который вкуснее любого мороженого
Быстро и вкусно!
Керчэх (керчах, кёрчэх) — якутские взбитые сливки с ягодами
Керчэх — традиционный якутский десерт. Это густые взбитые сливки, которые часто смешивают с лесными ягодами. Его едят с лепёшками или оладьями, а летом готовят к празднику Ысыах. Постоянный автор сайта Сахалайф Галина Смарина подготовила сегодня рецепт приготовления керчэха в домашних условиях.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Сливки жирностью 30–35% — 500 мл. Можно смешать 400 мл сливок и 100 г густой деревенской сметаны: кёрчах станет плотнее и получит лёгкую кислинку.
- Ягоды — 150–200 г: брусника, голубика, земляника, жимолость или смородина.
- Сахар — 2–4 ст. л. по вкусу. Можно взять сахарную пудру: она быстрее растворяется.
Приготовление
- Охладите всё. Сливки, миску и венчик подержите 20–30 минут в холодильнике. Холодные сливки лучше взбиваются.
- Подготовьте ягоды. Переберите и обсушите их. Часть ягод можно слегка размять с 1 ст. л. сахара, чтобы пустили сок и окрасили сливки.
- Взбейте сливки. Сначала взбивайте на низкой скорости, затем постепенно добавляйте сахар. Традиционно керчэх взбивают деревянной мутовкой, которая называется ытык. Взбивайте, пока масса не станет густой и пышной и не начнёт держать форму. Не перебивайте, иначе сливки отделятся на масло и пахту.
- Добавьте ягоды. Аккуратно вмешайте их лопаткой снизу вверх, чтобы масса не осела. Цельные ягоды дают узор, размятые — розовый цвет.
- Подайте. Выложите керчэх в пиалы и украсьте свежими ягодами.
Подача и хранение
- Керчэх подают со свежими лепёшками, оладьями или блинами, к чаю. Иногда его намазывают на хлеб.
- Замороженный керчэх. Разложите массу в формочки и заморозьте на 3–4 часа. Получится лакомство, похожее на мороженое. Так его традиционно запасали на зиму.
- В холодильнике керчэх хранится до 1 суток, а в морозилке — до месяца.
Советы
- Больше всего похоже на традиционный вкус, если взять домашние сливки и северные ягоды: бруснику или голубику.
- Если ягоды кислые, добавьте больше сахара. С замороженными ягодами сладости тоже нужно чуть больше: их предварительно размораживают и сливают лишний сок.
- Если хотите, чтобы керчэх держался лучше, добавьте 1–2 ст. л. сливочного масла комнатной температуры в конце взбивания. Так делают некоторые хозяйки.
Совет эксперта якутской кухни, знаменитого маэстро ресторана «Тыгын Дархан», почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Иннокентия Тарбахова:
Рецепт керчэха (по рецепту И.И.Тарбахова)
Ингредиенты:
- Молоко не менее 3,2% жирности — 250г.
- Сливки 35% жирности — 700г.
- Сахар или варенье — 100г.
Приготовление:
- В глубокую миску налить молоко и сливки и взбить деревянной мутовкой до превращения жидкости в густую, пышную массу.
- Затем добавить варенье и снова немного взбить.
Рецепт приготовления якутской лепешки:
Классическая якутская лепешка: гастрономический код Севера и секреты идеального приготовления
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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific
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