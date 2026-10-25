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25.10.2026 12:26
чтение: 0 мин
Рецепты
#якутская кухня

Якутский десерт из 3 ингредиентов, который вкуснее любого мороженого

Быстро и вкусно!

Керчэх (керчах, кёрчэх) — якутские взбитые сливки с ягодами

якутский десерт кёрчах, керчэх или кёрчэх
Рецепт керчэх (керчах, кёрчэх)

Керчэх — традиционный якутский десерт. Это густые взбитые сливки, которые часто смешивают с лесными ягодами. Его едят с лепёшками или оладьями, а летом готовят к празднику Ысыах. Постоянный автор сайта Сахалайф Галина Смарина подготовила сегодня рецепт приготовления керчэха в домашних условиях.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Сливки жирностью 30–35% — 500 мл. Можно смешать 400 мл сливок и 100 г густой деревенской сметаны: кёрчах станет плотнее и получит лёгкую кислинку.
  • Ягоды — 150–200 г: брусника, голубика, земляника, жимолость или смородина.
  • Сахар — 2–4 ст. л. по вкусу. Можно взять сахарную пудру: она быстрее растворяется.

Приготовление

  1. Охладите всё. Сливки, миску и венчик подержите 20–30 минут в холодильнике. Холодные сливки лучше взбиваются.
  2. Подготовьте ягоды. Переберите и обсушите их. Часть ягод можно слегка размять с 1 ст. л. сахара, чтобы пустили сок и окрасили сливки.
  3. Взбейте сливки. Сначала взбивайте на низкой скорости, затем постепенно добавляйте сахар. Традиционно керчэх взбивают деревянной мутовкой, которая называется ытык. Взбивайте, пока масса не станет густой и пышной и не начнёт держать форму. Не перебивайте, иначе сливки отделятся на масло и пахту.
  4. Добавьте ягоды. Аккуратно вмешайте их лопаткой снизу вверх, чтобы масса не осела. Цельные ягоды дают узор, размятые — розовый цвет.
  5. Подайте. Выложите керчэх в пиалы и украсьте свежими ягодами.

Подача и хранение

  • Керчэх подают со свежими лепёшками, оладьями или блинами, к чаю. Иногда его намазывают на хлеб.
  • Замороженный керчэх. Разложите массу в формочки и заморозьте на 3–4 часа. Получится лакомство, похожее на мороженое. Так его традиционно запасали на зиму.
  • В холодильнике керчэх хранится до 1 суток, а в морозилке — до месяца.

Советы

  • Больше всего похоже на традиционный вкус, если взять домашние сливки и северные ягоды: бруснику или голубику.
  • Если ягоды кислые, добавьте больше сахара. С замороженными ягодами сладости тоже нужно чуть больше: их предварительно размораживают и сливают лишний сок.
  • Если хотите, чтобы керчэх держался лучше, добавьте 1–2 ст. л. сливочного масла комнатной температуры в конце взбивания. Так делают некоторые хозяйки.

Совет эксперта якутской кухни, знаменитого маэстро ресторана «Тыгын Дархан», почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Иннокентия Тарбахова:

Рецепт керчэха (по рецепту И.И.Тарбахова)

Ингредиенты:

  • Молоко не менее 3,2% жирности — 250г.
  • Сливки 35% жирности — 700г.
  • Сахар или варенье — 100г.

Приготовление:

  1. В глубокую миску налить молоко и сливки и взбить деревянной мутовкой до превращения жидкости в густую, пышную массу.
  2. Затем добавить варенье и снова немного взбить.

Рецепт приготовления якутской лепешки:

Классическая якутская лепешка: гастрономический код Севера и секреты идеального приготовления

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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

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