Свёклу не варю, а запекаю: готовлю «Селёдку под шубой», которую на празднике съедают первой

Вкусный и красивый салат с аккуратными слоями

селёдка под шубой

«Селёдка под шубой» — классический праздничный салат. Рецепт с запечёнными овощами

Думаете, что «Селёдку под шубой» уже нечем удивить, а её вкус знаком с детства до последней ложки? Попробуйте приготовить её чуть иначе.

Этот салат давно стал обязательным на праздничном столе, но часто его портят мелочи: овощи отдают лишнюю воду, нижние слои расплываются, а лук перебивает вкус сельди. Если поменять всего один привычный шаг, «шуба» получается плотной, сочной и с более насыщенным вкусом. С подробностями — кулинарный автор Галина Смарина.

Что понадобится для приготовления

Сельдь слабосолёная — 1 крупная тушка или 300–350 г филе;

Картофель — 3 шт. среднего размера;

Морковь — 2 шт.;

Свёкла — 2 шт. среднего размера;

Яйца куриные — 3 шт.;

Лук репчатый — 1 шт., лучше сладкий или фиолетовый;

Майонез — 200–250 г;

Растительное масло — 1 ст. ложка;

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Пошаговый процесс

Подготовка овощей. Свёклу, картофель и морковь тщательно моем и сушим, не очищая от кожуры. Каждый овощ плотно заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 190–200 °C. Картофель и морковь обычно готовы через 40–60 минут, свёкла — через 60–90 минут, в зависимости от размера. Готовность проверяем ножом: он должен входить легко. Затем полностью остужаем овощи и очищаем.

Разделка сельди. Если вы берёте целую тушку, снимаем кожу, отделяем филе от хребта и тщательно выбираем кости. Филе нарезаем небольшими кубиками.

Мягкий лук. Лук мелко нарезаем, заливаем кипятком на 2–3 минуты, затем откидываем на сито и обсушиваем. Так он сохранит свежесть, но не будет перебивать вкус рыбы и горчить.

Основа слоёв. Яйца отвариваем вкрутую 9–10 минут после закипания, остужаем в холодной воде и очищаем. Картофель, морковь, свёклу и яйца натираем на крупной тёрке, каждый ингредиент — в отдельную миску.

Сборка салата. На дно плоского блюда или в разъёмное кольцо выкладываем картофель, слегка присаливаем и аккуратно смазываем тонким слоем майонеза. Следом распределяем сельдь, сбрызгиваем её растительным маслом и посыпаем подготовленным луком. Затем выкладываем морковь, снова наносим немного майонеза, после этого — тёртые яйца. Последней распределяем свёклу и полностью покрываем её майонезом.

Пропитка. Накрываем салат плёнкой или крышкой и убираем в холодильник минимум на 4–6 часов, а лучше на ночь. За это время слои пропитаются, станут нежнее, и салат будет легче нарезать на ровные порции.

Главный секрет вкуса

Свёклу, морковь и картофель лучше не варить, а запекать в фольге. При варке овощи забирают лишнюю воду, поэтому слои быстро становятся влажными, а салат может «поплыть». При запекании они остаются плотнее, сохраняют естественную сладость и раскрываются ярче. Особенно это заметно по свёкле: вкус у неё получается глубже, а цвет — насыщеннее.

Ещё одна важная деталь: не нужно выкладывать много майонеза. Достаточно тонкой сетки или аккуратного слоя. Тогда «шуба» не станет тяжёлой, а вкус сельди и овощей останется на первом месте.

Как хранить

Храните готовую «Селёдку под шубой» в холодильнике под крышкой или плёнкой. Лучше съесть её в течение суток. Не оставляйте салат с майонезом и рыбой надолго при комнатной температуре.

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