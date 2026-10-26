Всего 2 яйца и 10 минут: нежный омлет с сыром для быстрого завтрака
Когда утром нет времени на сложные блюда, выручает простой омлет. Особенно хорош вариант, если приготовить омлет с сыром. Пара яиц, немного молока и тёртый сыр — и на столе горячий завтрак. Главное — готовить на слабом огне, чтобы омлет оставался нежным и не пересыхал.
Что понадобится
На 1 порцию:
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки молока;
- 30 г сыра;
- 10 г сливочного масла;
- соль и перец по вкусу;
- зелень по желанию.
Время приготовления: около 10 минут.
Как приготовить омлет с сыром
1. Подготовьте яичную смесь
Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец. Перемешайте вилкой до однородности — взбивать в густую пену не нужно.
2. Разогрейте сковороду
Поставьте небольшую сковороду на средний огонь и растопите сливочное масло. Не давайте ему потемнеть.
3. Приготовьте основу
Влейте яичную смесь, убавьте огонь до слабого и накройте крышкой. Готовьте примерно 3–4 минуты, пока края не схватятся.
4. Добавьте сыр
Посыпьте омлет тёртым сыром и снова накройте крышкой. Оставьте ещё на 1–2 минуты: сыр должен расплавиться, а яичная смесь — полностью схватиться. Если середина остаётся жидкой, немного продлите приготовление.
5. Подавайте горячим
Аккуратно сложите омлет пополам и переложите на тарелку. Добавьте зелень, свежие помидоры и хрустящий тост.
Маленький секрет нежного омлета
Не увеличивайте огонь, чтобы ускорить приготовление. На слишком горячей сковороде низ быстро подрумянится, а середина может остаться сырой. Слабый нагрев и крышка помогают омлету приготовиться равномерно.
Чем разнообразить рецепт
Попробуйте добавить немного нарезанного сладкого перца или зелени. О пользе сладкого перца для организма можно прочитать на сайте Роскачества. Подойдут и заранее обжаренные грибы. Добавок должно быть немного, чтобы омлет было удобно сложить.
Сохраните рецепт для утра, когда хочется приготовить что-то простое, горячее и без лишних хлопот.
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