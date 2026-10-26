Всего 2 яйца и 10 минут: нежный омлет с сыром для быстрого завтрака

Когда хочется приготовить что-то простое, горячее и без лишних хлопот

рецепт омлет с сыром

Когда утром нет времени на сложные блюда, выручает простой омлет. Особенно хорош вариант, если приготовить омлет с сыром. Пара яиц, немного молока и тёртый сыр — и на столе горячий завтрак. Главное — готовить на слабом огне, чтобы омлет оставался нежным и не пересыхал.

Что понадобится

На 1 порцию:

2 яйца;

2 столовые ложки молока;

30 г сыра;

10 г сливочного масла;

соль и перец по вкусу;

зелень по желанию.

Время приготовления: около 10 минут.

Как приготовить омлет с сыром

1. Подготовьте яичную смесь

Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец. Перемешайте вилкой до однородности — взбивать в густую пену не нужно.

2. Разогрейте сковороду

Поставьте небольшую сковороду на средний огонь и растопите сливочное масло. Не давайте ему потемнеть.

3. Приготовьте основу

Влейте яичную смесь, убавьте огонь до слабого и накройте крышкой. Готовьте примерно 3–4 минуты, пока края не схватятся.

4. Добавьте сыр

Посыпьте омлет тёртым сыром и снова накройте крышкой. Оставьте ещё на 1–2 минуты: сыр должен расплавиться, а яичная смесь — полностью схватиться. Если середина остаётся жидкой, немного продлите приготовление.

5. Подавайте горячим

Аккуратно сложите омлет пополам и переложите на тарелку. Добавьте зелень, свежие помидоры и хрустящий тост.

Маленький секрет нежного омлета

Не увеличивайте огонь, чтобы ускорить приготовление. На слишком горячей сковороде низ быстро подрумянится, а середина может остаться сырой. Слабый нагрев и крышка помогают омлету приготовиться равномерно.

Чем разнообразить рецепт

Попробуйте добавить немного нарезанного сладкого перца или зелени. О пользе сладкого перца для организма можно прочитать на сайте Роскачества. Подойдут и заранее обжаренные грибы. Добавок должно быть немного, чтобы омлет было удобно сложить.

Сохраните рецепт для утра, когда хочется приготовить что-то простое, горячее и без лишних хлопот.

Другие блюда из яиц