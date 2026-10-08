Омлет как в детском саду по ГОСТу: рецепт, который тает во рту

Как приготовить тот самый детсадовский омлет: простой пошаговый рецепт

ГОСТовский омлет: почему он получается выше и вкуснее обычной яичницы

Помните тот самый вкус? Плотный, воздушный, с румяной корочкой сверху и нежной текстурой внутри — омлет, который подавали в детском саду на завтрак. Это не привычная яичница на сковороде, а настоящее кулинарное чудо, приготовленное по строгим стандартам качества. Сегодня мы раскроем секрет приготовления легендарного блюда, которое заставляет взрослых возвращаться в детство, а детей просить добавки.

В отличие от классической яичницы, омлет по ГОСТу запекается в духовке в специальной форме. Именно благодаря этому способу приготовления он получается таким высоким, плотным и сочным одновременно. Никаких сковородок — только духовой шкаф и немного терпения.

Ингредиенты (на форму 20×20 см или 2 порции)

Яйца куриные — 4 шт. (категории С0 или С1)

Молоко — 200 мл (комнатной температуры)

Соль — ½ ч. л. (или по вкусу)

Сливочное масло — 20 г (для смазывания формы + кусочек сверху)

По желанию: манная крупа — 1 ст. л. (для дополнительной плотности, как в советских столовых)

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Подготовка основы

Яйца разбейте в глубокую миску. Добавьте соль. Взбивайте вилкой, а не миксером — так вы не насытите массу лишним воздухом, и омлет получится плотным, а не пузырчатым. Достаточно 30–40 движений, пока белки и желтки не соединятся в однородную массу.

Шаг 2. Молочная смесь

Влейте молоко и аккуратно перемешайте. В классическом рецепте пропорция 1:1 (одно яйцо — 50 мл молока). Если хотите еще более плотную текстуру, как в детском саду, добавьте столовую ложку манной крупы и дайте смеси постоять 5 минут.

Шаг 3. Подготовка формы

Возьмите высокую форму для запекания (керамическую, стеклянную или металлическую). Обильно смажьте её сливочным маслом — это важно, чтобы омлет не прилип и легко отходил от стенок. Вылейте яичную смесь. Уровень жидкости должен быть примерно на 2/3 высоты формы — при запекании омлет поднимется.

Шаг 4. Запекание

Разогрейте духовку до 180–190°C (режим без конвекции, если есть). Поставьте форму на среднюю полку. Положите сверху на омлет маленький кусочек сливочного масла — он растает и придаст золотистую корочку.

Важно: не открывайте дверцу духовки первые 15 минут! Иначе омлет осядет и потеряет объем. Выпекайте 20–25 минут до румяной корочки.

Шаг 5. Проверка готовности

Готовый омлет должен быть плотным, но упругим на ощупь. Аккуратно достаньте из духовки и дайте постоять 2–3 минуты. Затем проведите ножом по краям и переверните на тарелку или нарежьте прямо в форме.

Секреты идеального результата

Температура: слишком жарко — подгорит снизу и останется сырым сверху. Идеально — 180°C.

слишком жарко — подгорит снизу и останется сырым сверху. Идеально — 180°C. Форма: используйте посуду с высокими бортами (не менее 5 см), иначе омлет «убежит».

используйте посуду с высокими бортами (не менее 5 см), иначе омлет «убежит». Молоко: не берите обезжиренное — омлет получится резиновым. Оптимально — 2,5–3,2% жирности.

не берите обезжиренное — омлет получится резиновым. Оптимально — 2,5–3,2% жирности. Нарезка: режьте горячим ножом, смоченным в воде — так ломтики будут ровными.

С чем подавать

Классически — с зеленью (укроп, петрушка) и ложкой сметаны. Можно подать с овощным салатом или просто с хрустящим хлебом. В детском саду такой омлет часто поливали томатным соусом или подавали с кашей.

Попробуйте приготовить — и вы поймёте, почему этот рецепт не меняется десятилетиями. Приятного аппетита и тёплых воспоминаний!

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