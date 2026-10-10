Турецкие яйца Чылбыр: пошаговый рецепт необычного и быстрого завтрака из 5 ингредиентов
Предлагаю вам рецепт как приготовить турецкие яйца Чылбыр (Çılbır). Это изысканное, необычное и очень вкусное блюдо, которое популярно в Стамбуле, но до сих пор остается приятным открытием для многих. Оно сочетает в себе нежный чесночный йогурт, горячие яйца пашот с жидким желтком и ароматное пряное масло с чили.
Готовится всего за 15 минут, а выглядит и ощущается как блюдо из ресторана высокой кухни.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Яйца – 2 шт. (обязательно свежие, категории С0 или С1)
- Греческий йогурт (или густая натуральная сметана) – 150–200 г
- Чеснок – 1 небольшой зубчик
- Сливочное масло – 30 г
- Хлопья чили (или сладкая паприка + маленькая щепотка кайенского перца) – 1 ч. л.
- Яблочный или белый винный уксус – 1 ст. л. (для приготовления пашот)
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Свежая зелень (укроп, петрушка или зеленый лук) – для подачи
- Хлеб (чиабатта, багет или хороший тост) – для подачи
Пошаговое приготовление:
Шаг 1: Чесночный йогурт
Мелко натрите или пропустите через пресс зубчик чеснока. Смешайте его с греческим йогуртом и небольшой щепоткой соли. Оставьте смесь при комнатной температуре, пока готовите остальные компоненты (холодный йогурт из холодильника не подойдет, он должен быть комнатной температуры или слегка теплым).
Шаг 2: Пряное масло
На небольшой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте хлопья чили (или паприку) и прогрейте 1–2 минуты, постоянно помешивая. Масло должно стать ароматным, зашипеть и приобрести красивый красно-оранжевый оттенок. Сразу снимите с огня, чтобы перец не подгорел.
Шаг 3: Идеальные яйца пашот
- Вскипятите воду в небольшой кастрюле или глубокой сковороде. Добавьте уксус и немного соли. Убавьте огонь до слабого кипения (вода не должна бурлить, только легкие пузырьки со дна).
- Профессиональный совет: разбейте яйцо в мелкое сито и подождите 10–15 секунд. Жидкая часть белка стечет, а плотная останется. Так яйцо пашот получится аккуратным и не распадется в воде.
- Переложите подготовленное яйцо в маленькую пиалу. Ложкой создайте в воде воронку и аккуратно вылейте яйцо в центр. Варите ровно 3 минуты для жидкого желтка.
- Достаньте яйцо шумовкой и аккуратно промокните бумажным полотенцем. Повторите со вторым яйцом.
Шаг 4: Сборка блюда
Выложите на тарелку щедрый слой чесночного йогурта, разровняйте его ложкой, создав небольшое углубление в центре. Аккуратно поместите сверху яйца пашот.
Шаг 5: Финальный штрих
Полейте яйца пряным маслом с чили (обязательно захватите немного хлопьев перца из масла), посыпать свежемолотым черным перцем и мелко нарезанной зеленью.
Как подавать:
Подавайте немедленно, пока яйцо горячее. Рядом обязательно положите поджаренный до хруста хлеб. Идея в том, чтобы разрезать яйцо, позволить желтку смешаться с чесночным йогуртом и пряным маслом, и макать в этот роскошный соус хлеб.
Бонус: еще одна необычная идея
Если хочется чего-то более визуального и воздушного, попробуйте «Облачные яйца»:
- Отделите белки от желтков.
- Взбейте белки с щепоткой соли и 2 ст. л. тертого пармезана в очень плотную, блестящую пену (как для безе).
- Выложите массу на противень с пергаментом в виде двух «гнезд», сделайте в центре каждого углубление.
- Запекайте при 200°C около 3 минут, затем аккуратно вбейте в углубления по одному желтку.
- Верните в духовку еще на 3 минуты, пока желток слегка не схватится, но останется жидким внутри. Посыпьте зеленым луком и подавайте.
Приятного аппетита! Если нужно адаптировать рецепт под конкретные продукты, которые есть у вас в холодильнике, просто напишите!
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