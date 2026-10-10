Турецкие яйца Чылбыр: пошаговый рецепт необычного и быстрого завтрака из 5 ингредиентов

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Турецкие яйца Чылбыр

Предлагаю вам рецепт как приготовить турецкие яйца Чылбыр (Çılbır). Это изысканное, необычное и очень вкусное блюдо, которое популярно в Стамбуле, но до сих пор остается приятным открытием для многих. Оно сочетает в себе нежный чесночный йогурт, горячие яйца пашот с жидким желтком и ароматное пряное масло с чили.

Готовится всего за 15 минут, а выглядит и ощущается как блюдо из ресторана высокой кухни.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Яйца – 2 шт. (обязательно свежие, категории С0 или С1)

– 2 шт. (обязательно свежие, категории С0 или С1) Греческий йогурт (или густая натуральная сметана) – 150–200 г

(или густая натуральная сметана) – 150–200 г Чеснок – 1 небольшой зубчик

– 1 небольшой зубчик Сливочное масло – 30 г

– 30 г Хлопья чили (или сладкая паприка + маленькая щепотка кайенского перца) – 1 ч. л.

(или сладкая паприка + маленькая щепотка кайенского перца) – 1 ч. л. Яблочный или белый винный уксус – 1 ст. л. (для приготовления пашот)

– 1 ст. л. (для приготовления пашот) Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

– по вкусу Свежая зелень (укроп, петрушка или зеленый лук) – для подачи

(укроп, петрушка или зеленый лук) – для подачи Хлеб (чиабатта, багет или хороший тост) – для подачи

Пошаговое приготовление:

Шаг 1: Чесночный йогурт

Мелко натрите или пропустите через пресс зубчик чеснока. Смешайте его с греческим йогуртом и небольшой щепоткой соли. Оставьте смесь при комнатной температуре, пока готовите остальные компоненты (холодный йогурт из холодильника не подойдет, он должен быть комнатной температуры или слегка теплым).

Шаг 2: Пряное масло

На небольшой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте хлопья чили (или паприку) и прогрейте 1–2 минуты, постоянно помешивая. Масло должно стать ароматным, зашипеть и приобрести красивый красно-оранжевый оттенок. Сразу снимите с огня, чтобы перец не подгорел.

Шаг 3: Идеальные яйца пашот

Вскипятите воду в небольшой кастрюле или глубокой сковороде. Добавьте уксус и немного соли. Убавьте огонь до слабого кипения (вода не должна бурлить, только легкие пузырьки со дна). Профессиональный совет: разбейте яйцо в мелкое сито и подождите 10–15 секунд. Жидкая часть белка стечет, а плотная останется. Так яйцо пашот получится аккуратным и не распадется в воде. Переложите подготовленное яйцо в маленькую пиалу. Ложкой создайте в воде воронку и аккуратно вылейте яйцо в центр. Варите ровно 3 минуты для жидкого желтка. Достаньте яйцо шумовкой и аккуратно промокните бумажным полотенцем. Повторите со вторым яйцом.

Шаг 4: Сборка блюда

Выложите на тарелку щедрый слой чесночного йогурта, разровняйте его ложкой, создав небольшое углубление в центре. Аккуратно поместите сверху яйца пашот.

Шаг 5: Финальный штрих

Полейте яйца пряным маслом с чили (обязательно захватите немного хлопьев перца из масла), посыпать свежемолотым черным перцем и мелко нарезанной зеленью.

Как подавать:

Подавайте немедленно, пока яйцо горячее. Рядом обязательно положите поджаренный до хруста хлеб. Идея в том, чтобы разрезать яйцо, позволить желтку смешаться с чесночным йогуртом и пряным маслом, и макать в этот роскошный соус хлеб.

Бонус: еще одна необычная идея

Если хочется чего-то более визуального и воздушного, попробуйте «Облачные яйца»:

Отделите белки от желтков. Взбейте белки с щепоткой соли и 2 ст. л. тертого пармезана в очень плотную, блестящую пену (как для безе). Выложите массу на противень с пергаментом в виде двух «гнезд», сделайте в центре каждого углубление. Запекайте при 200°C около 3 минут, затем аккуратно вбейте в углубления по одному желтку. Верните в духовку еще на 3 минуты, пока желток слегка не схватится, но останется жидким внутри. Посыпьте зеленым луком и подавайте.

Приятного аппетита! Если нужно адаптировать рецепт под конкретные продукты, которые есть у вас в холодильнике, просто напишите!

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