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01.11.2026 14:18
чтение: 1 мин
Рецепты
#блюда из овощей

Хрустящая квашеная капуста: простой рецепт с морковью без уксуса

Домашний рецепт
хрустящая квашеная капуста
хрустящая квашеная капуста

Капуста, морковь и соль — всё, что нужно для домашней квашеной капусты. Кислинка появляется естественным образом во время брожения, поэтому уксус в этом рецепте не понадобится. А чтобы капуста получилась хрустящей, важно выбрать плотный кочан, точно отмерить соль и держать овощи под рассолом.

Ингредиенты

На 1 кг подготовленных овощей:

  • белокочанная капуста — 900 г;
  • морковь — 100 г;
  • соль — 20 г.

Лучше использовать обычную засолочную соль без добавок. Отмеряйте её на весах: ложки отличаются по объёму, а точное количество соли важно для брожения.

Время подготовки: около 25 минут.
Время брожения: обычно 1–3 недели при температуре 18–22 °C. Скорость зависит от температуры и желаемой кислоты.

Какую капусту выбрать

Для квашения подойдут плотные, сочные кочаны среднеспелых или поздних сортов. Ранняя капуста с нежными рыхлыми листьями чаще получается мягкой.

Снимите повреждённые наружные листья, вырежьте кочерыжку. Взвешивайте капусту и морковь уже после очистки.

Как приготовить квашеную капусту

1. Подготовьте посуду

Вымойте руки, нож, тёрку и рабочую поверхность. Для брожения возьмите чистую стеклянную банку или ёмкость из пищевого пластика. Не используйте алюминиевую посуду и эмалированную ёмкость со сколами.

2. Нарежьте овощи

Нашинкуйте капусту полосками средней толщины, а морковь натрите на крупной тёрке. Слишком тонкая нарезка быстрее размягчается.

3. Добавьте соль

Смешайте овощи с солью в большой миске. Аккуратно помните руками, пока капуста не начнёт выделять сок. Можно оставить её на 20–30 минут, а затем перемешать ещё раз.

Не нужно перетирать овощи до мягкости: достаточно сделать их сочными.

4. Плотно уложите капусту

Перекладывайте смесь в банку небольшими порциями, каждый слой хорошо утрамбовывайте. Сверху оставьте несколько сантиметров свободного пространства: во время брожения рассол может подниматься.

Установите чистый груз для ферментации, чтобы вся капуста оставалась под рассолом. Если собственного сока недостаточно, добавьте немного рассола из расчёта 20 г соли на 1 литр питьевой воды.

5. Оставьте для брожения

Поставьте банку в поддон, вдали от прямого солнца, при температуре 18–22 °C.

Используйте крышку с гидрозатвором либо прикройте ёмкость так, чтобы газ мог выходить. Не закрывайте обычную банку герметично: при брожении внутри повышается давление.

Ежедневно проверяйте, что овощи покрыты рассолом. Пузырьки, лёгкая пена и постепенное помутнение рассола обычно сопровождают брожение.

6. Проверьте вкус и уберите в холодильник

Примерно через неделю можно начать пробовать капусту чистой вилкой. Она должна приобрести приятный кислый вкус и характерный запах квашеных овощей. Если хочется более выраженной кислоты, продолжите брожение.

Когда вкус вас устроит, закройте банку и уберите в холодильник. Холод заметно замедлит дальнейшее брожение.

Как сохранить хруст

  • Выбирайте плотную и сочную капусту.
  • Соблюдайте пропорцию: 20 г соли на 1 кг овощей.
  • Не перетирайте капусту слишком сильно.
  • Не ставьте банку рядом с батареей или плитой.
  • Следите, чтобы овощи не выступали над рассолом.

Когда капусту нельзя есть

Если появилась пушистая плесень, розовые или чёрные пятна, гнилостный запах либо выраженная слизь, выбросьте всю партию. Не пробуйте такую капусту и не пытайтесь спасти её, сняв верхний слой.

Как хранить и подавать

Храните готовую капусту в холодильнике при температуре не выше 4 °C, держите её под рассолом и доставайте только чистым прибором.

Для подачи добавьте немного растительного масла и тонко нарезанный репчатый лук. Квашеная капуста хорошо подходит к отварному картофелю, запечённому мясу и домашнему винегрету.

Ещё источник про квашенную капусту

АиФ — «Старинный и современный способы заквасить капусту».

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Источник: Народная ведунья Варвара Краса
Фото: Автора

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