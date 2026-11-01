Хрустящая квашеная капуста: простой рецепт с морковью без уксуса

Домашний рецепт

хрустящая квашеная капуста

Капуста, морковь и соль — всё, что нужно для домашней квашеной капусты. Кислинка появляется естественным образом во время брожения, поэтому уксус в этом рецепте не понадобится. А чтобы капуста получилась хрустящей, важно выбрать плотный кочан, точно отмерить соль и держать овощи под рассолом.

Ингредиенты

На 1 кг подготовленных овощей:

белокочанная капуста — 900 г;

морковь — 100 г;

соль — 20 г.

Лучше использовать обычную засолочную соль без добавок. Отмеряйте её на весах: ложки отличаются по объёму, а точное количество соли важно для брожения.

Время подготовки: около 25 минут.

Время брожения: обычно 1–3 недели при температуре 18–22 °C. Скорость зависит от температуры и желаемой кислоты.

Какую капусту выбрать

Для квашения подойдут плотные, сочные кочаны среднеспелых или поздних сортов. Ранняя капуста с нежными рыхлыми листьями чаще получается мягкой.

Снимите повреждённые наружные листья, вырежьте кочерыжку. Взвешивайте капусту и морковь уже после очистки.

Как приготовить квашеную капусту

1. Подготовьте посуду

Вымойте руки, нож, тёрку и рабочую поверхность. Для брожения возьмите чистую стеклянную банку или ёмкость из пищевого пластика. Не используйте алюминиевую посуду и эмалированную ёмкость со сколами.

2. Нарежьте овощи

Нашинкуйте капусту полосками средней толщины, а морковь натрите на крупной тёрке. Слишком тонкая нарезка быстрее размягчается.

3. Добавьте соль

Смешайте овощи с солью в большой миске. Аккуратно помните руками, пока капуста не начнёт выделять сок. Можно оставить её на 20–30 минут, а затем перемешать ещё раз.

Не нужно перетирать овощи до мягкости: достаточно сделать их сочными.

4. Плотно уложите капусту

Перекладывайте смесь в банку небольшими порциями, каждый слой хорошо утрамбовывайте. Сверху оставьте несколько сантиметров свободного пространства: во время брожения рассол может подниматься.

Установите чистый груз для ферментации, чтобы вся капуста оставалась под рассолом. Если собственного сока недостаточно, добавьте немного рассола из расчёта 20 г соли на 1 литр питьевой воды.

5. Оставьте для брожения

Поставьте банку в поддон, вдали от прямого солнца, при температуре 18–22 °C.

Используйте крышку с гидрозатвором либо прикройте ёмкость так, чтобы газ мог выходить. Не закрывайте обычную банку герметично: при брожении внутри повышается давление.

Ежедневно проверяйте, что овощи покрыты рассолом. Пузырьки, лёгкая пена и постепенное помутнение рассола обычно сопровождают брожение.

6. Проверьте вкус и уберите в холодильник

Примерно через неделю можно начать пробовать капусту чистой вилкой. Она должна приобрести приятный кислый вкус и характерный запах квашеных овощей. Если хочется более выраженной кислоты, продолжите брожение.

Когда вкус вас устроит, закройте банку и уберите в холодильник. Холод заметно замедлит дальнейшее брожение.

Как сохранить хруст

Выбирайте плотную и сочную капусту.

Соблюдайте пропорцию: 20 г соли на 1 кг овощей .

. Не перетирайте капусту слишком сильно.

Не ставьте банку рядом с батареей или плитой.

Следите, чтобы овощи не выступали над рассолом.

Когда капусту нельзя есть

Если появилась пушистая плесень, розовые или чёрные пятна, гнилостный запах либо выраженная слизь, выбросьте всю партию. Не пробуйте такую капусту и не пытайтесь спасти её, сняв верхний слой.

Как хранить и подавать

Храните готовую капусту в холодильнике при температуре не выше 4 °C, держите её под рассолом и доставайте только чистым прибором.

Для подачи добавьте немного растительного масла и тонко нарезанный репчатый лук. Квашеная капуста хорошо подходит к отварному картофелю, запечённому мясу и домашнему винегрету.

Ещё источник про квашенную капусту

АиФ — «Старинный и современный способы заквасить капусту».

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