Хрустящая квашеная капуста: простой рецепт с морковью без уксуса
Капуста, морковь и соль — всё, что нужно для домашней квашеной капусты. Кислинка появляется естественным образом во время брожения, поэтому уксус в этом рецепте не понадобится. А чтобы капуста получилась хрустящей, важно выбрать плотный кочан, точно отмерить соль и держать овощи под рассолом.
Ингредиенты
На 1 кг подготовленных овощей:
- белокочанная капуста — 900 г;
- морковь — 100 г;
- соль — 20 г.
Лучше использовать обычную засолочную соль без добавок. Отмеряйте её на весах: ложки отличаются по объёму, а точное количество соли важно для брожения.
Время подготовки: около 25 минут.
Время брожения: обычно 1–3 недели при температуре 18–22 °C. Скорость зависит от температуры и желаемой кислоты.
Какую капусту выбрать
Для квашения подойдут плотные, сочные кочаны среднеспелых или поздних сортов. Ранняя капуста с нежными рыхлыми листьями чаще получается мягкой.
Снимите повреждённые наружные листья, вырежьте кочерыжку. Взвешивайте капусту и морковь уже после очистки.
Как приготовить квашеную капусту
1. Подготовьте посуду
Вымойте руки, нож, тёрку и рабочую поверхность. Для брожения возьмите чистую стеклянную банку или ёмкость из пищевого пластика. Не используйте алюминиевую посуду и эмалированную ёмкость со сколами.
2. Нарежьте овощи
Нашинкуйте капусту полосками средней толщины, а морковь натрите на крупной тёрке. Слишком тонкая нарезка быстрее размягчается.
3. Добавьте соль
Смешайте овощи с солью в большой миске. Аккуратно помните руками, пока капуста не начнёт выделять сок. Можно оставить её на 20–30 минут, а затем перемешать ещё раз.
Не нужно перетирать овощи до мягкости: достаточно сделать их сочными.
4. Плотно уложите капусту
Перекладывайте смесь в банку небольшими порциями, каждый слой хорошо утрамбовывайте. Сверху оставьте несколько сантиметров свободного пространства: во время брожения рассол может подниматься.
Установите чистый груз для ферментации, чтобы вся капуста оставалась под рассолом. Если собственного сока недостаточно, добавьте немного рассола из расчёта 20 г соли на 1 литр питьевой воды.
5. Оставьте для брожения
Поставьте банку в поддон, вдали от прямого солнца, при температуре 18–22 °C.
Используйте крышку с гидрозатвором либо прикройте ёмкость так, чтобы газ мог выходить. Не закрывайте обычную банку герметично: при брожении внутри повышается давление.
Ежедневно проверяйте, что овощи покрыты рассолом. Пузырьки, лёгкая пена и постепенное помутнение рассола обычно сопровождают брожение.
6. Проверьте вкус и уберите в холодильник
Примерно через неделю можно начать пробовать капусту чистой вилкой. Она должна приобрести приятный кислый вкус и характерный запах квашеных овощей. Если хочется более выраженной кислоты, продолжите брожение.
Когда вкус вас устроит, закройте банку и уберите в холодильник. Холод заметно замедлит дальнейшее брожение.
Как сохранить хруст
- Выбирайте плотную и сочную капусту.
- Соблюдайте пропорцию: 20 г соли на 1 кг овощей.
- Не перетирайте капусту слишком сильно.
- Не ставьте банку рядом с батареей или плитой.
- Следите, чтобы овощи не выступали над рассолом.
Когда капусту нельзя есть
Если появилась пушистая плесень, розовые или чёрные пятна, гнилостный запах либо выраженная слизь, выбросьте всю партию. Не пробуйте такую капусту и не пытайтесь спасти её, сняв верхний слой.
Как хранить и подавать
Храните готовую капусту в холодильнике при температуре не выше 4 °C, держите её под рассолом и доставайте только чистым прибором.
Для подачи добавьте немного растительного масла и тонко нарезанный репчатый лук. Квашеная капуста хорошо подходит к отварному картофелю, запечённому мясу и домашнему винегрету.
Ещё источник про квашенную капусту
АиФ — «Старинный и современный способы заквасить капусту».
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