Тыкву не варю, а запекаю: готовлю на Хэллоуин крем-суп, который подаю прямо в тыкве

На праздник Хэллоуин

Тыквенный крем-суп на Хэллоуин в порционных тыквах. Рецепт с запечённой тыквой

Тыквенный суп кажется вам слишком простым для праздника? Измените одну деталь, и он станет главным блюдом вечера.

На Хэллоуин хочется приготовить что-то яркое и атмосферное, но без сложных кулинарных экспериментов. Тыквенный крем-суп отлично подходит для такого вечера: он нежный, согревающий и красивого насыщенного оранжевого цвета. Если тыкву не варить, а сначала запечь, вкус получается глубже и слаще, а простое блюдо выглядит празднично. С подробностями — кулинарный автор [Имя автора].

Что понадобится для приготовления

Тыква с яркой мякотью, например мускатная, — 1 кг;

Картофель — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Овощной или куриный бульон — 600–700 мл;

Сливки 10–20% — 150–200 мл;

Растительное масло — 2 ст. ложки;

Сливочное масло — 20 г;

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу;

Мускатный орех и копчёная паприка — по щепотке;

Тыквенные семечки, сливки или сметана — для подачи.

Для эффектной подачи: 4 небольшие порционные тыквы весом 500–700 г каждая.

Пошаговый процесс

Запекание тыквы. Тыкву для супа очищаем от семян и нарезаем крупными кусками. Кожуру можно не снимать: после запекания её легко отделить. Выкладываем куски на противень, сбрызгиваем растительным маслом, слегка солим и запекаем при 190–200 °C 35–45 минут, пока мякоть не станет мягкой.

Подготовка тыквенных чаш. У маленьких тыкв срезаем верхушки, ложкой удаляем семена и волокна. Внутри можно оставить немного мякоти, чтобы стенки остались плотными. Чтобы чаши не падали, аккуратно срезаем тонкий слой с донышка, не прорезая стенку насквозь. Ставим тыквы с верхушками на противень и запекаем при 180 °C 15–25 минут, пока стенки не станут чуть мягче, но не потеряют форму.

Основа супа. В кастрюле растапливаем сливочное масло, обжариваем мелко нарезанный лук 4–5 минут, пока он не станет мягким. Затем добавляем тёртую морковь и измельчённый чеснок и готовим ещё 2–3 минуты.

Варка. Добавляем в кастрюлю нарезанный кубиками картофель и мякоть запечённой тыквы. Заливаем горячим бульоном так, чтобы он почти покрыл овощи, и варим под крышкой 15–20 минут, пока картофель не станет полностью мягким.

Приготовление крем-супа. Снимаем кастрюлю с огня и аккуратно пробиваем содержимое погружным блендером до гладкой текстуры. Вливаем сливки, добавляем соль, перец, мускатный орех и копчёную паприку. Прогреваем суп на слабом огне 2–3 минуты, не доводя до сильного кипения. Если он получился слишком густым, добавляем немного горячего бульона.

Подача. Разливаем горячий суп по тыквенным чашам. Сверху наносим каплю сливок или сметаны и зубочисткой вытягиваем из неё тонкие линии, чтобы получилась «паутинка». Посыпаем поджаренными тыквенными семечками и накрываем запечёнными верхушками-крышечками.

Главный секрет вкуса

Тыкву лучше не варить сразу в бульоне, а предварительно запечь. В духовке из неё уходит лишняя влага, сахара слегка карамелизуются, и вкус становится насыщенным, сладковатым, с лёгкой ореховой ноткой. Суп получается ярче, гуще и ароматнее даже без большого количества специй.

Копчёная паприка добавляет супу тёплый «осенний» аромат, но её нужно совсем немного. Щепотки хватит, чтобы подчеркнуть вкус тыквы, не перебивая его.

Как хранить

Готовый суп без тыквенных чаш храните в холодильнике в закрытой ёмкости до 2 суток. Перед подачей прогрейте его на слабом огне. Если суп загустел, добавьте немного горячей воды или бульона. Тыквенные чаши лучше запекать непосредственно перед подачей.

Как запекать тыквенные чаши

Какие тыквы подойдут

Порционные небольшие тыквы весом 500–700 г .

небольшие тыквы весом . С плотной, толстой стенкой и без мягких пятен, трещин и повреждений.

и без мягких пятен, трещин и повреждений. С устойчивым донышком : проверьте, что тыква стоит ровно.

: проверьте, что тыква стоит ровно. Сладких сортов, например «Баттернат» или другие мускатные тыквы, если мякоть планируете есть. Декоративные тыквы для еды не используйте.

Подготовка

Вымойте тыквы щёткой и вытрите насухо. Срежьте верхушку под углом примерно 45°. Тогда крышечка ляжет на место и не провалится внутрь. Достаньте ложкой семена и волокна. Оставьте стенку толщиной 1–1,5 см. Если выскоблить слишком тонко, тыква осядет или протечёт. Если тыква качается, срежьте с донышка совсем тонкий слой. Стенку насквозь не прорезайте. Смажьте внутреннюю поверхность тонким слоем растительного масла и слегка посолите.

Запекание

Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте чаши на противень, застеленный пергаментом. Крышечки положите рядом срезом вниз. Запекайте 15–25 минут: маленьким тыквам хватит меньше времени, крупным понадобится больше. Проверьте готовность: нож должен входить в мякоть изнутри чуть мягче, чем в сырую тыкву, но стенки должны держать форму. Не перепекайте, иначе тыква начнёт оседать и может протечь.

Крышечки обычно готовы раньше чаш, поэтому проверьте их через 10–15 минут.

Как подавать

Разлейте горячий суп в чаши прямо перед подачей.

в чаши прямо перед подачей. Поставьте каждую чашу на тарелку: так её удобнее переносить, а если тыква подтечёт, стол останется чистым.

Можно съедать и суп, и мягкую мякоть со стенок, если тыква съедобного сорта.

Чего лучше избегать

Не запекайте тыквы заранее надолго: они размягчаются и могут потерять форму.

надолго: они размягчаются и могут потерять форму. Не заливайте холодный суп : подача должна быть горячей.

: подача должна быть горячей. Не наливайте суп до краёв: оставьте примерно 1 см, чтобы удобно было есть и накрыть крышечкой.

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