Пряный тыквенный баттер с апельсином и кардамоном: готовим модный осенний хит вместо скучного варенья

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тыквенный баттер рецепт

Когда полки в кладовой уже ломятся от традиционного яблочного повидла и сливового джема, самое время разнообразить осеннее меню чем-то по-настоящему особенным. На смену приторно-сладким заготовкам приходит «тыквенный баттер» (Pumpkin Butter) — нежный, пряный и невероятно ароматный намазываемый крем из тыквы, который давно стал хитом в США и Европе. Если вы ищете рецепт тыквенного баттера, этот вариант точно понравится вашей семье.

Вопреки слову «масло» (butter) в названии, в этом десерте нет ни грамма жира. Его бархатная, шелковистая текстура достигается исключительно за счет длительного томления тыквенного пюре с яблочным соком и букетом согревающих специй. Мы дополнили классический рецепт апельсиновой цедрой и кардамоном, чтобы сделать вкус по-настоящему изысканным и многогранным.

Ингредиенты

Тыква (лучше всего мускатная тыква или сорт «баттернат») — 1,5 кг (в очищенном от кожуры и семян виде)

(лучше всего мускатная тыква или сорт «баттернат») — 1,5 кг (в очищенном от кожуры и семян виде) Яблочный сок (натуральный, нефильтрованный, без добавления сахара) — 150 мл

(натуральный, нефильтрованный, без добавления сахара) — 150 мл Тростниковый сахар или кленовый сироп — 100–120 г (регулируйте по своему вкусу)

— 100–120 г (регулируйте по своему вкусу) Лимонный сок (свежевыжатый) — 1 ст. ложка

(свежевыжатый) — 1 ст. ложка Цедра половины апельсина (только ярко-оранжевая часть, без белой горечи)

(только ярко-оранжевая часть, без белой горечи) Корица молотая — 1,5 ч. ложки

— 1,5 ч. ложки Кардамон молотый — 0,5 ч. ложки (или 4–5 коробочек, семена которых нужно растереть в ступке)

— 0,5 ч. ложки (или 4–5 коробочек, семена которых нужно растереть в ступке) Имбирь молотый — 0,5 ч. ложки

— 0,5 ч. ложки Мускатный орех (свеженатертый) — щепотка

(свеженатертый) — щепотка Соль — маленькая щепотка (обязательно: она работает как усилитель сладости и балансирует вкус)

Пошаговое приготовление

1. Запекание для глубины вкуса

Духовку разогреваем до 200°C. Тыкву разрезаем, очищаем от семян и волокон, а затем нарезаем крупными кубиками или дольками. Выкладываем их на застеленный пергаментом противень. Запекаем 35–45 минут до тех пор, пока тыква не станет абсолютно мягкой, а края слегка не подрумянятся. Этот этап карамелизации придает баттеру тот самый глубокий, «осенний» вкус, которого не добиться при обычной варке на плите.

2. Превращение в шелк

Слегка остужаем запеченную тыкву. Перекладываем мякоть в чашу блендера и пробиваем на высокой скорости до состояния идеального, однородного пюре. В массе не должно остаться ни единого комочка — именно это обеспечит ту самую нежную текстуру баттера.

3. Пряная симфония

Переливаем тыквенное пюре в сотейник или казан с толстым дном (это важно, чтобы масса не пригорала). Вливаем яблочный и лимонный сок, добавляем сахар (или сироп), соль, все специи и тщательно натертую апельсиновую цедру. Энергично перемешиваем венчиком до полной однородности.

4. Магия медленного томления

Ставим сотейник на средний огонь и доводим смесь до появления первых пузырьков. Как только масса начнет «пыхтеть», сразу убавляем огонь до минимального. Томим баттер под приоткрытой крышкой 40–50 минут.

5. Контроль идеальной густоты

В процессе варки массу нужно помешивать каждые 3–4 минуты деревянной или силиконовой лопаткой, особенно со дна. Лишняя влага испарится, баттер потемнеет, станет глянцевым и густым. Проверить готовность просто: проведите лопаткой по дну кастрюли. Если след остается четким и масса не спешит его заполнить, а также лениво сползает с ложки тяжелой, плотной лентой — десерт готов.

6. Фасовка на зиму

Горячий баттер раскладываем по небольшим, заранее простерилизованным и сухим баночкам. Плотно закручиваем крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем пледом до полного остывания.

Как и с чем подавать?

После остывания и ночи в холодильнике тыквенный баттер стабилизируется и станет еще гуще, превратившись в роскошный намазываемый десерт.

Зимой он откроет для вас новые грани привычных блюд:

Намажьте его толстым слоем на поджаренный хрустящий тост, добавив сверху шарик сливочного сыра или рикотты.

Используйте как топпинг для утренней овсяной каши, сырников или домашних вафель.

Добавьте пару ложек в тесто для кексов или используйте как ароматную прослойку для бисквитных рулетов.

Этот пряный, согревающий баттер не только станет хитом ваших зимних завтраков, но и послужит отличным съедобным подарком для друзей, упакованным в красивую баночку с лентой.