Айсен Николаев: Для меня Денис Кинкалак – герой

Глава Якутии пишетв своем канале:

Якутянин Денис Кинкалак спас жизнь маленькой девочки, но сам не вернулся на берег. 31 августа у Токаревского маяка во Владивостоке волна унесла ребенка в море. Услышав крики о помощи, Денис сразу бросился в воду. Он доплыл до девочки, успокоил ее и подтолкнул к берегу. Ребенка вытащили из воды. Самого Дениса унесло сильным течением.

Денису 27 лет. Он родился в Усть-Нере. До поездки во Владивосток работал поваром в центре «Абырал». Коллеги рассказывают, что Денис никогда не проходил мимо чужой беды. Сейчас его семья переживает тяжелейшие дни. Поручил руководству города Якутска оказать родным Дениса всю необходимую помощь.

Для меня Денис Кинкалак – герой. Он, не раздумывая, бросился спасать чужого ребенка, поставив его жизнь выше собственной. Буду ходатайствовать о награждении Дениса Кинкалака государственной наградой Российской Федерации.

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