Проверь свою грамотность: где пропущена буква А?

Проверь грамотность: в каких словах пропущена буква А?

Безударные гласные в корнях слов — это настоящая проверка на внимательность. В русском языке мы не можем полагаться только на слух, потому что в безударной позиции звуки «О» и «А» часто звучат одинаково. Чтобы не ошибиться, нужно знать правила чередования или помнить слова-исключения. Вспомните правила чередования гласных в корнях -раст- / -ращ- / -рос. Умение быстро определять нужную букву говорит о хорошем визуальном запоминании и глубоком понимании структуры языка.

Перед вами четыре фразы. В некоторых пропущена буква А. Проверь грамотность — определи, в каких именно словах.

Высокое р_стение

Молодой р_сток

Они быстро выр_сли

Нефтяная отр_сль

Не спешите. Вспомните правила и попробуйте решить самостоятельно, прежде чем смотреть ответ.

Ответ с разбором

Буква А пропущена в двух словах — растение и отрасль.

Согласно общему правилу, в этих корнях буква А пишется перед сочетаниями СТ и Щ (например: растить, выращенный), а буква О — перед буквой С без последующего «т» (например: вырос, поросль), но есть слова-исключения, которые присутсвуют в этом тесте.

Разберём каждое слово:

1.Растение — перед сочетанием «СТ» всегда пишется буква А. Поэтому пропущена именно А.

2.Росток — это слово-исключение. Несмотря на «СТ» (по общему правилу там должна быть А), в слове «росток» пишется О. Нужно просто запомнить это исключение.

3.Выросли — работает то же правило: если «СТ» нет — пишем О. Здесь «СТ» нет, поэтому О.

4. Отрасль — это ещё одно известное слово-исключение из чередования. Слово образовано с помощью приставки от- и корня -рас. В слове отра́сль мы видим букву С без «т», но пишется всё равно А.

Главное правило: запоминаем три главных исключения: росток, ростовщик, отрасль.

Происхождение слова «отрасль»

Изначально слово «отрасль» имело чисто «ботаническое» содержание и обозначало молодой побег, ветвь растения или отросток. В словаре Даля оно также фиксировалось в значении сучка или побега, который пускает дерево.Со временем появилось генеалогическое значение — потомок, потомство, отпрыск (например, «отрасль древнего рода»).

Переход к современному пониманию (отдельная сфера науки, производства или экономики) произошел через метафору: отдельное направление деятельности стали воспринимать как «ветвь», отходящую от единого ствола человеческого знания или хозяйства.

Главная особенность написания слова «отрасль» — это то, что оно является исключением из правила чередования гласных в корнях -раст- / -ращ- / -рос и пишется с А.

Интересный факт о редукции гласных

В русском языке существует явление, которое называется «аканье» (разновидность редукции). Из-за него безударная буква «О» в первом предударном слоге произносится почти как краткое «А» (например, в слове «молоко» мы слышим «малако»). Именно из-за этой особенности произношения иностранцам так сложно писать по-русски без ошибок, а нам с детства приходится заучивать правила чередования, чтобы компенсировать «обманчивый» слух.

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