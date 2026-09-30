30.09.2026 11:22
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Коллектив Водоканала выражает глубокие соболезнования
Коллектив АО «Водоканал» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с трагической гибелью нашего коллеги Звягинцева Алексея Витальевича.
Алексей Витальевич Звягинцев трудился в АО «Водоканал» водителем автотранспортного цеха с ноября 2023 года. С апреля 2024 года проходил службу по контракту на территории специальной военной операции. Погиб в сентябре 2026 года при выполнении боевых задач.
Мы скорбим об этой тяжелой утрате и будем хранить светлую память о мужестве, стойкости нашего коллеги. Светлая память герою!
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Источник: пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск
Фото: пресс-служба АО "Водоканал", г. Якутск
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