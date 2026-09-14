Минспорт сообщает о трагической гибели талантливого спортсмена

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) сообщает о трагической гибели талантливого спортсмена

Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) с глубокой скорбью сообщает о трагической гибели Альберта Николаевича Васильева, инженера по ремонту ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж) олимпийского резерва им. Р. М. Дмитриева», талантливого спортсмена и неравнодушного человека, посвятившего свою жизнь развитию спорта в республике.



Альберт Николаевич родился 8 октября 1988 года в Мегино‑Кангаласском улусе в многодетной семье Варвары Николаевны и Василия Петровича Захаровых. С ранних лет он проявлял лучшие человеческие качества: был остроумным, добрым, весёлым, трудолюбивым и сердечным — таким его навсегда запомнили родные, друзья и коллеги.



Спортивный путь Альберта Николаевича начался ещё в школьные годы. В младших классах он занимался волейболом и баскетболом, а со старших классов вместе с одноклассниками увлёкся мас‑рестлингом, став многократным чемпионом Мегино‑Кангаласского улуса и Республики Саха (Якутия) в своей весовой категории. Среди ярких вех его спортивной карьеры — победа в респуьликанском турнире в категории до 68 кг «Новые имена», звание абсолютного чемпиона первого республиканского соревнования «Мастера спорта Чурапчинского улуса», а также участие в III Международных спортивных играх «Дети Азии».



В период работы в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» в СК «Дохсун» Альберт Николаевич зарекомендовал себя не только как высококвалифицированный специалист, но и как активный общественник: он состоял в профсоюзе, отстаивал честь коллектива на Спартакиаде по настольному теннису и плаванию. За значительный вклад в развитие детского спорта Якутии Альберт Николаевич был отмечен благодарственным письмом. Под его руководством на объекте был проведён ремонт, а также организованы занятия по скалолазанию, боксу и художественной гимнастике — он искренне стремился создавать условия для раскрытия потенциала юных спортсменов.



Вне работы Альберт Николаевич оставался человеком широких интересов. С детства он любил природу, увлекался охотой и путешествиями. В 2015 году он основал коневодческое хозяйство по разведению лошадей на базе «Дабаан төрдө», вложив в это дело свою любовь к родной земле и уважение к традициям.



Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) выражает искренние и глубокие соболезнования семье Альберта Николаевича, а также всем родным, близким, друзьям и коллегам в связи с этой невосполнимой утратой.



Светлая память об Альберте Николаевиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал🕯️

Скончался известный спортсмен — олимпиец