Ровно сто залпов в честь векового юбилея Чульмана

Историческая колыбель Южной Якутии — поселок Чульман торжественно отметил вековой юбилей

В субботу 12 октября на площади около нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Антрацит» в Чульмане состоялись праздничные торжества и народные гуляния по поводу большого юбилея. Легендарный поселок Чульман – первый и старейший населенный пункт в Нерюнгринском районе — отмечал столетие со дня своего основания. При этом, как отметил во время выступления на торжественном мероприятии народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков, юбилей Чульмана удивительно точно совпадает со 100-летием создания всего Тимптонского (сегодня – Нерюнгринского) района в том же 1926 году.

На торжествах присутствовали народные депутаты Республики Саха (Якутия), представители руководства Нерюнгринского района и города Нерюнгри, главы всех поселков района, городские и поселковые депутаты, общественные деятели, ветераны и почётные жители легендарного поселка.

«Сегодня мы отмечаем вековой юбилей поселка, который по праву стал колыбелью героической истории всего Нерюнгринского района. Сто лет назад на месте нынешнего Чульмана было образовано зимовье, в которое пришли жить 19 первых жителей — 14 мужчин и 5 женщин. Когда в том же 1926 году Якутии был образован Тимптонский район, Чульман уже стоял у истоков освоения нашего сурового края. С 1941 года он стал районным центром, объединив вокруг себя огромные территории. А с 1952 года — центром Южно-Якутской комплексной экспедиции, благодаря которой на карте республики появились Нерюнгри, Беркакит, Золотинка, Серебряный Бор. Без Чульмана не было бы ни «малого БАМа», ни угольной столицы Якутии. Вы — историческая основа и надежный фундамент всего нашего района, которому тоже исполнилось ровно сто лет!», — сказал Александр Кошуков.

Зслуженным ветеранам Чульмана уделили самое пристальное внимание на юбилейном празднике. Торжественное мероприятие на площади возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Антрацит» началось с чествования ветеранов поселка. По красной дорожке прошли Мария Семеновна Гусева, Анна Тихоновна Мальцева, Тамара Никифоровна Подплетько, Николай Степанович Процук с супругой, которые отметили бриллиантовую свадьбу, Надежда Капитоновна Князева, Галина Петровна Васильева, Светлана Александровна Голубева, Валерий Михайлович Спиридонов.

Легендарный житель Чульмана — Валерий Михайлович Спиридонов, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени, почетный гражданин Якутии и Нерюнгринского района. Старожил Чульмана, в марте 2026 года Валерий Михайлович отметил собственный 100-летний юбилей. Его судьба неразрывно связана с историей поселка, и чествование ветерана стало одним из самых трогательных моментов праздника.

Жителей поселка приехали поздравить многие почетные гости, в том числе из столицы республики и всех населенных пунктов Нерюнгринского района. Это заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), председатель постоянного комитета по делам военнослужащих, ветеранов боевых действий, вопросам патриотического воспитания и общественных организаций Александр Подголов, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) и бывший чульманец Андрей Коноплев, глава Нерюнгринского района Максим Терещенко, председатель Нерюнгринского районного совета депутатов Наталья Бараханова, глава города Нерюнгри Илья Гудошник, глава поселка Беркакит Андрей Рейда, глава поселка Золотинка Виктория Мартынюк, глава Иенгринского эвенкийского национального наслега Юрий Юхновец, заместитель главы поселка Серебряный Бор Людмила Биктимирова. Поздравления принимала глава поселка Чульман Марина Кропачева.

Праздничная программа в Чульмане была яркой, насыщенной и включала как официальную часть, так и развлекательные мероприятия для всех возрастов. Центральной площадкой стал район ФОК «Антрацит», где развернулись основные действия. Улица Советская на день праздника была перекрыта для движения автомобилей и отдана во власть пешеходов.

В рамках торжеств прошли выступления творческих коллективов, выставки, посвящённые истории поселка, и другие праздничные активности, объединившие несколько поколений чульманцев. Для жителей и гостей поселка подготовили праздничную программу, главным режиссером-постановщиком которой стала Ксения Литовченко.

Кульминацией празднеств стал вечерний фейерверк — красочное завершение векового юбилея. Прогремело ровно сто залпов в честь 100 лет истории Чульмана. Каждый залп салюта в этот вечер стал как будто словами благодарности и признательности всем, кто строил поселок, кто трудился здесь, кто растил детей с надеждой и верой будущее! Пусть яркие огни фейерверка станут символом того, что даже целый век, долгие сто лет – это только начало пути, первая глава в большой и сильной истории.

Столетие Чульмана — это великая история трудового подвига нескольких поколений, которые героически осваивали северные просторы, строили дороги, возводили дома, открывали новые месторождения. Благодаря их самоотверженному труду Чульман превратился в уникальный поселок Южной Якутии, и его жители по праву могут гордиться своей малой родиной.

Современный Чульман — посёлок городского типа с населением 7,3 тысячи человек. Через него проходят Амуро-Якутская железнодорожная магистраль и федеральная автодорога «Лена», работает аэропорт международного значения. Поселок располагает месторождениями угля, минеральными и артезианскими водами, геотермальными источниками. Впереди Чульману предстоит строительство современных газовых котельных и дальнейшее развитие инфраструктуры.

Вековой юбилей Чульмана стал не только данью уважения прошлому, но и точкой отсчёта нового этапа. Поселок, переживший взлёты и падения, сегодня смотрит в будущее с уверенностью, сохраняя память о своих основателях и открывая новые горизонты для следующих поколений.

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