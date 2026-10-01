Алексей Павлов принимает поздравления…

Сегодня, 1 октября отмечает свой 69-й день рождения художественный руководитель Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), кавалер ордена Российской Федерации «За заслуги в культуре и искусстве», лауреат премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ПАВЛОВ.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРИТИКИ ОБ АЛЕКСЕЕ ПАВЛОВЕ

***

Мне всегда интересны люди, связавшие судьбу с одним театром. Думаю, их жизнь становится историей не только театра, но и города, нескольких поколений его жителей. И хотя биография этих актеров укладывается в несколько строк, такая жизнь создает объем и своеобразие культурного пространства, живое свидетельство прошлого и настоящего. Таким человеком является художественный руководитель Театра юного зрителя Республика Саха (Якутия) Алексей Прокопьевич Павлов.

Под его руководством театр стал известен далеко за пределами республики, становился лауреатом известных Международных и российских театральных фестивалей в Москве, Санкт- Петербурге, Казани (Татарстан), Каире (Египет), Риге (Латвия), Таллинне (Эстония), Тюмени, Уфе (Башкортостан), Гомеле (Белоруссия), Суботице (Сербия), Загребе (Хорватия), Улан – Баторе (Монголия), Мумбаи (Индия), Адане и Анкаре (Турция), Тунисе, Китае, Омске, Новосибирске, Вологде, Зарайске, Чебоксары (Чувашия), Сыктывкаре (Республика Коми), Буинске (Татарстан), Хабаровске, Комсомольске -на- Амуре, Биробиджане, Благовещенске, Иркутске, Ярославле.

Его руководство всегда было основано на опыте, вкусе, таланте, способствовало раскрытию талантливых людей. И спектакли этого коллектива создавались ради радости существования, откуда человек черпал силы и надежду. Алексей Прокопьевич никогда ничего не ждал. Он работал, играл много, трудолюбиво, упорно, безоглядно учился в актерском деле смелости, умению выходить за рамки обыденности.

Павлов – актер природного профессионализма. У него иммунитет от халтуры. Иммунитет, как известно – право природы. Этого ни купить, ни приобрести. Как справедливо заметил Горький, «десять человек работают краснодеревщиками, но лишь один из них краснодеревщиком рожден». Словом, профессионализм бывает творческий, а бывает ремесленный. В творческих людях, как у нашего Алексея Прокопьевича, я чаще замечаю победный свет смеха в глазах. Он сегодня, что и в начале творческого пути, по-прежнему верит в единственный гений на свете – труд, ежедневный, будничный, который начисто лишен всезнайства и провинциального самодовольства. Это тоже искусство – сохранить в своей профессии «смысл общего, что дороже собственного престижа».

Павлов самостоятельная и сильная личность. Не так много сегодня в театрах России художников, у которых один город, одна жизнь, одна судьба и – один театр.

Лауреат Государственной премии России,

заслуженный работник культуры России,

кандидат филологических наук

ЛИДИЯ БОГОВА, г. Москва

***

Я знакома с Алексеем Прокопьевичем Павловым ещё с тех пор, когда он руководил Государственным Театром юмора и сатиры Республики Саха. Павлов – ярчайшая личность Якутии, начинавший когда-то как артист разговорного жанра и впоследствии ставший главным юмористом республики и прекрасным руководителем театра. Его биография как актёра и как режиссёра поистине звёздная. На каких бы фестивалях ни появлялся его театр – отовсюду возвращался лауреатом, привозя домой солидные награды. Я сама видела спектакли этого театра на самых разных фестивалях, где Павлов со своим коллективом становился центром внимания и кумиром зрителей и жюри.

Театр Павлова всегда был очень разнообразен в своих поисках: на его сцене обретали себя и смелые эксперименты, и жизнь национальных традиций. Он всегда обладал собственной культурно-этнической исключительностью: его волновало именно то, что связано с собственной землёй, национальной стихией и судьбой якутского народа. Сцена этого театра повёрнута лицом и к трагедии, и к комедии, и к драме, философствуя о вопросах бытия очень серьёзно и обращаясь к темам почти космическим. Павлов как худрук постоянно привлекает в свой театр молодую режиссуру, сам же выступает в этих постановках актёром-протагонистом, удивляя зрителей ролями неимоверно смелых диапазонов. Павлов – блистательный актёр, а его роли могут стать целой школой мастерства для молодых. Невозможно забыть его пронзительного героя в трагикомедии П. Ойунского «Захотевшие ребёнка» — где Павлов представал пред нами как уникальный герой якутского этноса. А в год 30-летия Государственного театра юного зрителя Республики Саха и в честь 100-летия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики театр выступил в Московском театральном центре «Вишнёвый сад» со спектаклем «Король Беранже» по пьесе Э. Ионеско, где Павлов блистательно сыграл главную роль – короля Беранже. И этот спектакль имел большой резонанс в московской культурной жизни.

Моему перу принадлежит множество статей в центральной прессе, посвящённых творчеству Павлова и его театру, и если все эти статьи собрать, то получится целая книга. Хочется добавить, что сегодняшний Театр Юного Зрителя Республики Саха – это целый театр-мир, сцена которого открыта любым смелым начинаниям и крупным замыслам. И его художественный руководитель, Алексей Прокопьевич Павлов, которого хорошо знают и ценят не только в Якутии, но и в столице.

ОЛЬГА ИГНАТЮК, кандидат искусствоведения,

театральный критик, член Союза журналистов города Москвы

***

Действительно Эжен Ионеско, как представили его сегодня, король театра абсурда. Спектакль на очень актуальную для нас сегодня тему. «Король Беранже» говорит об универсальных вещах с одной стороны, с другой стороны, эти универсальные вещи, раскрытые в спектакле, отличаются точными попаданиями в современность. Попадать в болевые точки зрительного зала — это удивительное свойство великой драматургии. В якутском спектакле меня больше всего поразил исполнитель заглавной роли Алексей Павлов. Это потрясающая, выдающаяся актерская работа. Он представил огромную гамму актерских переживаний: мог быть и в фарсовом ключе, и поднимался до трагических высот. Диапазон актерский совершенно удивительный, не всякому артисту по силам игра в таком широком диапазоне.

АЛЕКСАНДР ВИСЛОВ,

театровед, театральный критик, драматург, редактор театральных изданий,

эксперт фестиваля «Золотая Маска», педагог Российского

института театрального искусства ГИТИС, г. Москва

***

Республика Саха (Якутия) славится своими яркими высокопрофессиональными театральными коллективами. Одним из ярких представителей театрального сообщества, не только в Якутии, но и в России, является государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Театр юного зрителя». Основателем данного театра и художественным руководителем является ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии Правительства Российской Федерации имени первого русского актера, Федора Волкова.

Алексей Прокопьевич посвятил театральному искусству более 40 лет, вся его трудовая деятельность связана с ним. Он и актер, и режиссер, и руководитель театра. Обладая ярким, многогранным актерским дарованием стал любимым артистом многонациональной республики.

Алексей Прокопьевич как опытный театральный руководитель, смог воплотить в жизнь многие творческие проекты. В результате Якутский ТЮЗ знают и любят, всегда желанный гость и участник престижных международных, российских театральных фестивалей и конкурсов.

Павлов Алексей Прокопьевич, один из ярких руководителей и актеров среди Национальных театров России.

МАРИНА КОРЧАК — театровед, заведующая

Кабинетами драматических и национальных театров

Организационно-творческого отдела Центрального аппарата СТД РФ,

Ответственный секретарь Комиссий СТД РФ по драматическим и

по национальным театрам, Член Экспертного совета фестиваля молодой режиссуры «Артмиграция», Программный директор Всероссийского

фестиваля национальных театров «Федерация», г. Москва

***

Художественный руководитель Театра юного зрителя Якутии Алексей Прокопьевич Павлов за своё более чем 40-летнее служение культуре внёс огромный вклад в развитие не только театрального искусства в Республике Саха (Якутия), но и всей России. Он по праву является обладателем множества наград и почётных званий — заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Республики Саха (Якутия), лауреата премии Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова. Возглавляемый Алексеем Прокопьевичем «Театр юного зрителя» является чрезвычайно значимым членом Ассоциации национальных театров России и принимает в работе Ассоциации самое активное участие достойно представляя на всероссийском уровне древнюю и богатую культуру Республики Саха (Якутия).

В связи со всем вышеизложенным считаю А.П. Павлова человеком, внесшим огромный вклад в дело духовного просвещения народов России посредством осуществления высокой миссии служения вечным ценностям добра и красоты.

Директор Александринского театра,

член Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Культура»

СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, г. Санкт-Петербург

***

В спектакле «Милосердный богатырь Айыы Дьурагастай» по мотивам олонхо нижний мир располагается у самых ног зрителя. Его владыка Улуу Суоданса (прекрасная работа народного артиста республики Алексея Павлова) может показаться зловещим-особенно, когда на месте головы у него «вырастает» лошадиный череп, а может предстать и недалеким, самодовольным. Тут следует сказать, что Алексей Павлов — замечательный комедийный артист, играя страшилище, он использует эффект отстранения. Этот прием помогает зрелищу избежать лишнего пафоса.

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВСКАЯ,

театральный критик, заведующая отделом театра

газеты «Экран и сцена», г. Москва

***

Бэҕэһээ Саха сирин Үүнэр көлүөнэтин тыйаатырыгар «КОСТЮМЕР» диэн испэктээкилгэ, кэргэммин Дмитрийы кытта сылдьан, үтүө дуоһуйууну ылан кэллибит. Саалаҕа дьон толору мустубут. Оҕо — аймах эмиэ кэлбиттэр. Сыана быыһа аһылынна… Артыыстар толору оруолларыгар киирэн оонньоон саҕалаатылар. Сүрүн оруолу саха омук киэн туттуута, Арассыыйа култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуодунай артыыһа Алексей Павлов толордо. Испэктээкил буоларын тухары, харахпын араарбакка Алексей Павлов толоруутун көрөн олус астынным. Алексей Павловы көрөн олорон, айылҕа бэркэ да анаан ыыппыт артыыһа диэн олус астынным. Эчи туттара — хаптара чуолкайын, биир да сыыһа хамсаныыны оҥорбокко оруолугар толору киирэн оонньуура кими баҕарар астыннарбыт да, сөхтөрбүт да буолуохтаах. Испэктээкил саҕаланыаҕыттан бүтүөр дылы бэйэтин профессиональнай таһымын толору туһанна диэн көрдүм. Толорор оруола да уустуга бэрт эбит.

Онно мин хайдах эрэ массовкаҕа сылдьар курдук, ол эйгэҕэ киирэн хааллым. Көрөөччүлэргэ элбэх оскуола саастаах оҕолор, эдэр ыччаттар бааллар. Ол эмиэ театр үлэтигэр биир улахан ситиһии…

Көрөөччү быһыытынан баҕарабын, Сахабыт сирин биир инники сылдьар, киэн туттар тыйаатырын коллективыгар инникитин өссө да айар үлэҕит сайда турдун, ситиһиилэр кэлэ турдуннар. Көрөөччүлэр күүстээх ытыстарын тыаһа эһиги үлэҕитигэр күүһү- күдэҕи өссө да биэрэн, үрдүк чыпчаалларга таһаара турдун!

Махталы кытта көрөөччү,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх үлэһитэ

Антонина Степанова.

Дьокуускай куорат, кулун тутар ый, 2025 сыл

***

Бэҕэһээ, Тыйаатыр күнүнэн, артыыс быһыытынан бастакы хардыыларын биһиги Чурапчытааҕы норуодунай тыйаатырбыт сыанатыгар оҥорбут, билигин култуура, искусство сайдыытыгар улахан ааттаах-суоллаах дьоммут Матрена Степановна уонна Алексей Прокопьевич Павловтар Үүнэр көлүөнэҕэ аналлаах тыйаатырдарыгар сылдьан кэллибит. Рональд Харвуд «Костюмер» диэн испэктээкилин көрөн, сүрүн оруолу толорбут Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуодунай артыыһа Алексей Павлов айар ыыра муҥура суоҕун, дууһа ис хамсааһыннарын олус табатык тутан көрөөччүгэ тиэрдибитин биир бэйэм олус долгуйа, үөрэ, астына көрдүм.

Урукку өттүгэр, көрөөччү кинини үксүн комическай оруолларга көрөр буоллаҕына, билигин кини драматическай, трагическай оруолларын олус дириҥник, сүгүрүйэ көрөр.

Балтараа чаас көрбүт испэктээкилбитигэр, кини ис дууһатын хамсааһыннарын, уларыйыытын хас биирдии утаҕын мүччү туппакка, киһи астына көрөр,наһаа элбэҕи саныыр, толкуйдуур буолар эбит.

Кини сирэй мимикатын уруккуттан кыайа-хото тутар суола, бу сырыыга кини айар ыыра хайдах курдук кэҥээбитин, дириҥээбитин кини харахтарыгар көрдүм.

Харах — дууһа сиэркилэтэ диэн мээнэҕэ эппэттэр. Ол курдук, кини харахтарынан артыыс уһун, түһүүлээх-тахсыылаах, аатырбыт- суолурбут да, сааһыран көйгөтүллүбүт да кэмнэрин, дьону-сэргэни да кытта сыһыанын ыыра кыччаабытын (ордук киһи-аймах кэрэ аҥаарыгар) адьас уот харахха кэпсээбитин олус долгуйа өйдөөтүм, чахчы дириҥник ылынным. Көрөөччү да күүстээх, уһун овацията ону чахчы- бааччы туоһулуур.

ССРС култууратын туйгуна,

Саха АССР култууратын үтүөлээх үлэһитэ,

Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын уонна искусствотын бочуоттаах үлэһитэ

Надежда Михайловна Заболоцкая.

Кулун тутар 27 күнэ, 2025 сыл

РАБОТА В КИНО

***

Прыжок в неизвестность

Уже почти неделю на экране кинотеатра «Центральный» идет премьерный показ фильма Сергея Потапова «Любовь моя», а интерес публики к нему не ослабевает.

Этого фильма просто не было бы без гениальной, без всякого преувеличения, игры Алексея Павлова. Если бы в республике вручали звание «Лучший артист кино», то других претендентов я просто не вижу. А если бы Алексею Прокопьевичу, как его герою, удалось реализовать мөчту — попасть в Голливуд, то, думаю, пришлось бы подвинуться не только Де Вито с Джимом Керри, но и признанным мастерам психологизма Де Ниро и Аль Пачино.

АЛЕКСАНДР КСАНФ, Якутия. — 2004.- 23 октября

***

Приключения Таттаама

1 апреля, в Сахатеатре с оглушительным успехом прошла премьера нового якутского фильма. По мотивам рассказа Валерия Мекумянова режиссер Олег Данилов снял искрометную комедию «Таттаам мүччүргэннээх сырыылара» («Невероятные приключения Таттаама»). Главного героя, деревенского шофера Дмитрия Ивановича Иванова по прозвищу Таттаам, в фильме сыграл Алексей Павлов. Блестящая игра этого замечательного актера Театра юмора и сатиры превратила невероятный сюжет «пойти туда, незнамо куда, принеси то, незнамо что» в настоящий праздник смеха. А мы зрители, приходим к мысли, что благодаря таким людям, как Таттаам, и держится наш безумный, безумный мир.

ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА,

Аргументы и факты на Севере. — 2005. — Апрель

***

Таттаам станет именем нарицательным

В Саха театре, 1 апреля состоялась премьера фильма «Невероятные приключения Таттаама». В главной роли снялся народный артист Республики Саха (Якутия), всеобщий любимец Алексей Павлов. Образ сыгранный Алексеем Павловым, получился настолько сочным, живым, что будет восприниматься как реальный человек. Фильму предстоит, думаю, долгая жизнь. А имя героя станет нарицательным. В добрый путь Таттаам!

АНЖЕЛИКА МОТОСОВА,

Новости Якутии. — 2005. — 11 апреля

***

После просмотра фильма («Тайна Чингис Хаана») нам, конечно, было интересно услышать от зрителей, а какие же у них вызвала картина впечатления.

Анфиса Алексеева, пенсионерка:

…Великолепная игра наших маститых актеров: неповторим Алексей Павлов.

Николай Попов, таксист:

…В конце жалко, что герой Алексея Павлова погибает. Его комичный персонаж придал фильму особую изюминку.

ЕЛЕНА АНДРОСОВА, Эхо столицы. — 2009. — 13 марта

СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ АЛЕКСЕЮ ПАВЛОВУ

***

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВКА

Талааннаах, дьоҕурдаах,

Тапталлаах артыыспыт

Ийэ сир үрдүгэр

Бар дьоҥҥун үөрдэҕин,

Күллэрэр күүстээххин,

Санньыйбыт санааны

Сай ыраах үүрэҕин,

Ааспыты, буолары, кэлэри

Бу баардыы көрдөрөн,

Бар дьоҥҥун абылаан,

Олоххо уһуйар, үөрэтэр

Оһуобай талааннаах күүстээххин.

Алаһа дьиэҕин хаалларан

Ыраах да, чугас да сирдэргэ,

Аан дойду аартыгар

Айаҥҥа турунар күннээххин.

Айан да араастаах, эндирдээх,-

Атаара хаалаллар дьонноруҥ.

Сотору күүтэллэр, суохтууллар,

Күн уһуур-сыл тэҥэ.

Мин бүгүн кулуупка

Артыыһым концерын көрөммүн,

Алыһын сынньанан уоскуйдум.

«Аны да кэлээриҥ!»- дии санаан,

Айаҥҥа үтүөнү баҕара

Айхаллыы-уруйдуу атаардым.

Артыыспыт олоҕо хайдаҕын

Барытын биһиги билбэппит,

Кини да дьэ киһи-

Ардыгар санньыарар күннэрдээх,

Ардыгар аатырар-суолурар,

Хайдаҕын да иһин

Дьулуурдаах-мөккүөрдээх

Биһиги артыыспыт.

АННА МАКАРОВА, Мэҥэ-Хаҥалас, Павловскай,

балаҕан ыйын 9 күнэ, 1993 сыл

***

Аатырбыт Алексей Прокопьевичка уонна Матрена Степановнаҕа дьолу-соргуну баҕарабыт!

Айыы сирин киһитэ,

Айыы сиэрин эн тутус-

Үчүгэйи үксэтэ

Үтүөҕэ эрэ дьулус!

Мин алгыһым сүрэххэр

Мэлдьи чугас сылдьыахтын,

Эрэй буулуур кэмигэр

Эрэл кыымын саҕыахтын!

Саха народнай поэта СЕМЕН РУФОВ,

Дьокуускай куорат, кулун тутар, 1999 сыл

***

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВКА

Хас да киэһэ хатылаан

Таттаамы сөбүлээн көрдүбүт.

Аймаҕын ирдэһэр уоламмыт

Булугас мэйиитин сөхтүбүт.

Өлөксөйбүт салгыы айыаҕа,

Отелло оруолун оонньуоҕа.

«Бахчисарай фонтаныгар»

Уордаах Гирей буолуоҕа!

БАҺЫЛАЙ БЫРАЛГЫ,

Кыым.- 2007.- Ахсынньы 27 күнэ

***

НОРУОТ АРТЫЫҺА АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВКА

Сүргэни көнньүөрдэ,

Санааны көччүтэ,

Сүрэҕи манньыта

Сыанаҕа таҕыста

Көр-күлүү хоруола

Өлөксөй Баабылап.

Чох харах уоттанан,

Дьээбэрэ имнэннэ,

Халыҥ хаас хамсанан,

Хаадьыны хоҥнордо,

Үөннээх уос өһүллэн

Наара суох күллэрдэ.

Көрүдьүөс кутаата

Кытыаста умайда,

Көр-күлүү ардаҕа

Куппутун сайҕаата,

Күппүлүү күллүбүт,

Быара суох бардыбыт…

Сахалар киэн туттар

Биир мааны киһибит,

Норуоту аатырдар

Тапталлаах артыыспыт,

Күннэтэ туругур,

Кэрэни айа тур!

ВАЛЕНТИНА КОМИССАРОВА- КҮЛҮМҮРЭ,

15.08.2022 сыл