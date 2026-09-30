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01.10.2026 01:18
чтение: 1 мин
Погода
#-20°
#погода на 1 октября
#разнос погоды
#штормовой ветер

Октябрь встречает полным разносом погоды: Штормовой ветер и -20°

Октябрь встречает полным разносом погоды: Штормовой ветер и -20°

На северо-западе, юге, нижней Лене небольшой, местами на северо-востоке умеренный мокрый снег, дождь. Ветер умеренный, на западе, по нижней Лене порывы до 9-14 м/с, в Усть-Янском районе днем местами до 15-18 м/с, на Арктическом побережье до 19-24 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснении -6-11°, в низинах северо-востока -15-20°, на северо-западе -2,+3°, днем +1+6°, на западе, юго-востоке +4+9°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +4+6°

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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