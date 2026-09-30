Сердце не прощает равнодушия: Как защитить главный орган

«Сердце не прощает равнодушия»: кардиолог Айталина Быдыгиева — о том, как защитить главный орган

В рамках Недели ответственного отношения к сердцу, приуроченной ко Всемирному дню сердца, врач-кардиолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Айталина Васильевна Быдыгиева рассказала, почему сердечно-сосудистые заболевания остаются главной угрозой для якутян и что каждый может сделать уже сегодня.

— Айталина Васильевна, почему Неделя ответственного отношения к сердцу так важна именно для Якутии?

— Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности и инвалидности как в России, так и во всём мире. Ответственное отношение к сердцу — это не просто слова. Профилактика важна не только для своевременного выявления рисков, но и для того, чтобы сохранить здоровье и качество жизни населения.

— Какие факторы риска наиболее опасны?

— Есть две группы факторов: немодифицируемые и модифицируемые. К немодифицируемым относятся возраст, пол и наследственность. У мужчин риск возрастает после 45 лет, у женщин — после 55. Если у близких родственников были сердечно-сосудистые заболевания, вероятность развития подобных проблем выше. Но самое важное — это модифицируемые факторы, на которые мы можем влиять: курение, высокое артериальное давление, повышенный холестерин, сахарный диабет, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стресс и злоупотребление алкоголем. Устранив или контролируя эти факторы, можно значительно снизить риск серьёзных заболеваний сердца и сосудов.

— С чего начать профилактику?

— Основные меры — это отказ от вредных привычек, контроль артериального давления, здоровое питание, регулярная физическая активность и поддержание нормального веса. Важно избегать курения и избыточного потребления соли, сахара и насыщенных жиров. Также рекомендуется управлять стрессом и соблюдать режим дня.

— Что вы рекомендуете включить в рацион, а что — исключить?

— В рационе предпочтительнее овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыба — особенно жирная, например лосось, наши северные омуль и чир, как минимум два раза в неделю, постное мясо и бобовые. Следует ограничивать соль, сахар, жареное и копчёное.

— Сколько нужно двигаться, чтобы сердце было здоровым?

— Рекомендуется заниматься спортом минимум 150 минут в неделю, например ходить быстрым шагом, плавать, ездить на велосипеде или заниматься фитнесом. Силовая нагрузка должна включать упражнения для мышц минимум два раза в неделю. Это укрепляет сердце, способствует снижению веса и улучшает общее состояние организма.

— Как часто нужно проверять показатели здоровья?

— Регулярное измерение артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови — это основные инструменты для своевременного выявления опасных изменений. Особенно после 40 лет такие обследования должны становиться регулярной практикой. Чем раньше выявлены отклонения, тем проще их скорректировать и предотвратить развитие заболеваний.

— Что бы вы сказали о влиянии алкоголя и курения на сердце?

— Безопасных доз алкоголя не существует. Этиловый спирт — яд, вреден в любом количестве. Антиоксиданты можно получить из винограда и фруктов без вреда. Что касается курения, включая вейпинг и кальян, никотин вызывает спазм сосудов, учащение пульса и повышение давления. После выкуривания сигареты давление может подскочить на 20–30 мм рт. ст. Долгосрочно токсины повреждают сосуды, способствуя атеросклерозу.

— Что бы вы пожелали якутянам?

— Спорт, творчество, качественный сон, прогулки — лучшие способы расслабиться без вреда для здоровья. Цифры говорят сами за себя: алкоголь — это серьёзная угроза здоровью. Берегите своё сердце — не откладывайте заботу о нём на завтра.

Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики