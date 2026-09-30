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30.09.2026 12:38
чтение: 1 мин
Происшествия
#Несчастный случай в лесу

Несчастный случай в лесу: Мужчина госпитализирован

72-летний мужчина упал с прицепа в Горном районе и получил перелом шейного отдела

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано 9 преступлений. Проведение процессуальных проверок и расследование уголовных дел — на контроле прокуратуры.

Криминальная сводка:

  • житель Якутска потерял 1,1 млн рублей под предлогом «инвестиций» в финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
  • в Якутске и Вилюйском районе выявлено 4 факта повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
  • в Якутске пресечено 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Происшествие:

  • в Горном районе с лесного массива госпитализирован мужчина 1954 г.р. с закрытым переломом шейного отдела позвоночника — он упал с прицепа.

ДТП со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 30 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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