Политическая месть? Выборы прошли — полетели головы?

За проигрыш партии «Единая Россия» виноваты директор школы и заведующая детским садом села😱

В селе Хоро Верхневилюйского района на выборах в Госдуму победила КПРФ, набрав 182 голоса, а ЕР получила 119, пишет в своем канале МАХ Спиридон Борбуев

За такой «провал» руководство района посчитало, что виноваты молодой директор школы — физик по образованию, который работает только третий год, но имеет хороший педагогический опыт и опыт заместителя директора школы (таких ещё поискать надо), и опытная заведующая детским садом, которая сделала детсад образцовым, неоднократным победителем республиканских конкурсов среди детских садов.

Вчера им обоим вручили приказы об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 278.

Верхневилюйский район — не просто сельскохозяйственный, а сегодня, после Якутска, второй политический центр республики. Ведь это родина Ил Дархана. Это многому обязывает руководство района. Надо всегда держать планку, быть образцом и лидером во всех делах.

За всю историю района по итогам выборов за партию «Единая Россия» район всегда входил в тройку лидеров, а несколько раз даже занимал первое место. А в этом году, даже в десятку первых не вошли.

Жители села Хоро требуют аннулировать приказы об увольнении и объяснить населению столь радикальное решение, а также просят руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и избранным депутатам обратить внимание на эту ситуацию и защитить гарантированные права всех избирателей.

Ол иһигэр куоластаабыттар оскуола уонна детсад үлэһиттэрэ быһыылаах, куоластаабыт ахсаанынан көрдөххө…