Бизнес-план года: Гениальная схема с треском провалилась
«На строительство дома»: в Якутске девушка пыталась заработать на фиктивной регистрации мигрантов.
В мае минувшего года девушка 2002 г. р., решив заняться незаконной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания, в группе мессенджера опубликовала объявление со следующим текстом: «Помогу с постановкой на миграционный учет». Таким образом она рассчитывала выручить деньги, необходимые для строительства частного дома.
Во исполнение своего преступного умысла в период с 16.05.2025 по 28.08.2025 подсудимая, находясь в отделе по вопросам миграции, за денежное вознаграждение «прописала» 17 граждан Республики Кыргызстан. Зная, что жилые помещения иностранцам не предоставляются и проживать они там не будут, она получила в общей сложности 170 000 рублей.
В феврале т. г. из тех же корыстных побуждений фиктивно поставила на учет еще трех граждан Республики Кыргызстан, не имея намерения предоставлять им жилье. За данные действия она получила 30 000 рублей.
В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, вину признала полностью и поддержала ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
Защитник поддержал ходатайство.
Государственный обвинитель также не возражал против ходатайства.
В качестве смягчающих обстоятельств суд принял: признание вины, раскаяние, положительные характеристики, молодой возраст, принятие мер к снятию части иностранных граждан с регистрационного учета.
Суд, изучив материалы дела, признал подсудимую виновной в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Путем частичного сложения, с учетом имущественного положения, осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей с рассрочкой выплаты штрафа на срок 2 года с ежемесячной выплатой штрафа в размере 6 250 рублей.
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