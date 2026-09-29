Шпионские очки: Скандал на судебном заседании
В Якутском городском суде отложили судебное заседание из-за попытки скрытой видеозаписи
Вчера, 28 сентября 2026 года, в Якутском городском суде Республики Саха (Якутия) допущено нарушение процессуального законодательства. В ходе судебного заседания защитник лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, осуществлял видеозапись хода рассмотрения дела с использованием очков с функцией видеозаписи, не поставив суд в известность и не получив соответствующего разрешения председательствующего судьи.
Ha законное требование судьи прекратить видеозапись защитник заявил, что осуществляет аудиозапись хода рассмотрения дела, и продолжил использование указанного устройства.
В соответствии с частью 3 статьи 24.3 КоАП РФ, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении допускаются только с разрешения судьи, рассматривающего дело.
В связи с необходимостью обеспечения надлежащего порядка рассмотрения дела, разъяснения защитнику установленного порядка фиксации хода рассмотрения дела и недопустимости видеозаписи без разрешения судьи рассмотрение дела отложено.
Защитник предупрежден о недопустимости видео- и фотосъемки без разрешения суда; неисполнение распоряжений суда влечет ответственность по ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов).
Действию защитника будет дана правовая оценка.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий