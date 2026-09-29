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29.09.2026 11:56
чтение: 1 мин
Экономика
#Сибойл
#цены на бензин

Сибойл поднял цены на бензин

«Сибойл» поднял цены на бензин в приложении

Как заметило «Эхо столицы», сегодня компания «Сибойл» увеличила цены на бензин в приложении.

Так, АИ-95 теперь стоит 99 рублей вместо прежних 96, АИ-92-эффект — 98 рублей вместо 94 руб., а дизтопливо подорожало со 107 до 120 рублей. Информацию редакции подтвердили в компании.

При этом при покупке непосредственно на самой АЗС цены на топливо пока остаются прежними.

Напомним, сегодня в Якутске за наличный и безналичный расчет можно заправиться на пяти АЗС «Сибойла»: на ул. 50 Советской Армии, Очиченко, Хатын-Юряхском шоссе, Покровском тракте, 7 км и Петра Алексеева.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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