29.09.2026 11:56
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Сибойл поднял цены на бензин
«Сибойл» поднял цены на бензин в приложении
Как заметило «Эхо столицы», сегодня компания «Сибойл» увеличила цены на бензин в приложении.
Так, АИ-95 теперь стоит 99 рублей вместо прежних 96, АИ-92-эффект — 98 рублей вместо 94 руб., а дизтопливо подорожало со 107 до 120 рублей. Информацию редакции подтвердили в компании.
При этом при покупке непосредственно на самой АЗС цены на топливо пока остаются прежними.
Напомним, сегодня в Якутске за наличный и безналичный расчет можно заправиться на пяти АЗС «Сибойла»: на ул. 50 Советской Армии, Очиченко, Хатын-Юряхском шоссе, Покровском тракте, 7 км и Петра Алексеева.
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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы
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