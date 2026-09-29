Осенний листопад пени: Успевайте!

Два дня осталось до завершения акции «Осенний листопад пени»

Успейте оплатить задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения без пени. Примите участие в акции АО «Водоканал» «Осенний листопад пени» до конца сентября.

Жители города Якутска могут оплатить задолженность перед АО «Водоканал» без штрафных санкций. При сумме задолженности от 50 тысяч рублей можно заключить договор реструктуризации без первоначального взноса с индивидуальным графиком погашения.

В акции могут принять участие физические лица на непосредственном способе управления, частный сектор и на прямых договорах с АО «Водоканал».

Списание пеней будет производиться автоматически при полном погашении задолженности или при заключении договора реструктуризации при соблюдении графика платежей.