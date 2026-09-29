Суд взыскал с Якутскэнерго миллионы

Приговор ПАО "Якутскэнерго" несмотря на их утверждения, что они ни в чем не виновны

Суд взыскал с энергокомпании более 7,8 млн рублей за сгоревший дом в селе Амга

Весной 2024 года в с. Амга произошел пожар, в результате которого сгорел частный жилой дом. Собственник дома обратился в суд с иском к ПАО «Якутскэнерго» о возмещении ущерба, причиненного в результате пожара. Истец указал, что возгорание произошло после проведения работ по монтажу и подключению интеллектуальных приборов учета электроэнергии работниками Амгинского РЭС.В ходе судебного разбирательства истец увеличил исковые требования и просил взыскать с ответчика ущерб за сгоревший дом в размере 7 028 254 руб., ущерб имуществу — 347 400 руб., а также 100 000 руб. в счет компенсации морального вреда. Представители ответчика иск не признали, ссылаясь на то, что материалы проверки не подтверждают аварийный режим работы электрооборудования. По их мнению, наиболее вероятной причиной пожара явилось короткое замыкание в осветительном приборе над входной дверью. Судом установлено, что в результате пожара поврежден одноэтажный жилой дом 1983 года постройки площадью 66,3 кв.м. Пристрой из плит ОСБ и капитальная стена разрушены, отделка стен, потолков и полы уничтожены, окна лопнули, электрическая проводка сгорела. Пострадало имущество: холодильники, кухонный стол, микроволновая печь, мебель для прихожей, фортепиано, диваны, телевизор, шкафы, стеллажи, кровать, компьютерный стол и компьютер, тепловая дизельная пушка. По ходатайству представителя ответчика судом была назначена комплексная пожарно-техническая и электротехническая экспертиза. Согласно заключению экспертов наиболее вероятной причиной пожара является загорание горючих материалов в очаговой зоне от источника зажигания, связанного с тепловыми проявлениями аварийных режимов работы электрооборудования дома. На элементах электрооборудования, изъятых при осмотре, имеются следы короткого замыкания. Суд признал позицию ответчика о возникновении пожара в результате короткого замыкания в светильнике необоснованной, поскольку заключения экспертиз не содержат выводов о том, что причиной возгорания могла быть неправильная эксплуатация электрооборудования истцом. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования и взыскал с АО «Якутскэнерго» в пользу истца: 7 375 654 руб. в счет возмещения ущерба, 400 000 руб. штрафа и 50 000 руб. компенсации морального вреда. Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 60 000 руб. Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, настаивая на том, что пожар произошел не по его вине. Просил отменить решение и вынести новое. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив доводы жалобы, не нашла оснований для отмены судебного акта. Решение Якутского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.