В Нерюнгри директор МУП осужден за хищения при исполнении муниципального контракта

В Республике Саха (Якутия) вынесен приговор жителю Нерюнгри за мошенничество при ремонте железнодорожного тупика на сумму более 1,4 млн рублей

Нерюнгринским городским судом Республики Саха (Якутия) вынесен приговор 47-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оперативными сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте была получена информация о возможном хищении бюджетных денежных средств при исполнении муниципального контракта. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 47-летний ранее не судимый житель Нерюнгри.

Установлено, что мужчина, являясь директором муниципального унитарного предприятия, в силу занимаемой должности взаимодействовал с подрядными организациями и был осведомлён о порядке исполнения и оплаты работ по муниципальным контрактам.

В рамках исполнения одного из таких контрактов, связанных с проведением ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного в Нерюнгринском районе, фигурант решил использовать своё служебное положение для незаконного получения денежных средств.

Мужчина подписал и представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об объёмах и стоимости выполненных работ. На основании указанных документов была произведена оплата по контракту.

В результате противоправных действий обвиняемого из бюджета были незаконно перечислены денежные средства на сумму более 1,4 млн рублей за фактически невыполненные работы. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Нерюнгринский городской суд Республики Саха (Якутия) признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

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