Трагедия, унесшая жизни: Объявлен траур

В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с массовой гибелью военнослужащих во время учений Военно-морских сил на Каспийском море. Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева днем скорби объявлено 25 сентября 2026 года. По всей стране приспущены государственные флаги, полностью отменены развлекательные передачи на телевидении, а также масштабные праздничные мероприятия, включая торжества ко Дню города Актау.

Трагедия разыгралась в Мангистауской области во время масштабных маневров «Хазар қорғаны — 2026» («Хазарская крепость — 2026»). При выполнении учебно-боевой задачи на побережье резко ухудшились погодные условия — из-за внезапного шторма и шквалистого ветра в открытое море унесло 17 человек. К настоящему моменту официально подтверждена гибель 12 военнослужащих. Троих бойцов удалось спасти, один из них экстренно госпитализирован. Круглосуточная поисково-спасательная операция в акватории Каспия продолжается: спасатели, авиация и корабли ВМС ведут непрерывные поиски еще двоих пропавших без вести солдат.

По факту гибели людей Генеральная прокуратура Казахстана незамедлительно возбудила уголовное дело, а ход досудебного расследования взят на особый контроль. По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова создана специальная Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым, которая уже работает на месте ЧП. Власти республики официально заявили, что все виновные должностные лица понесут строжайшее наказание по закону, а семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка и выплачены материальные компенсации.

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