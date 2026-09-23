Наркосбытчица из Ростова-на-Дону придумала для Якутии хитромудрую схему

Она использовала нетипичную схему — пересылала гашиш по почте под видом детских товаров

Следственным отделом Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Перед судом предстанет 40-летняя жительница города Ростова-на-Дону, которая уже отбывает наказание за аналогичное преступление.

По версии следствия, фигурантка входила в состав организованной группы и работала курьером в теневом интернет-магазине по продаже запрещённых веществ. Она использовала нетипичную схему распространения наркотиков: прятала их в коробки с наборами для детского творчества и отправляла обычной почтой.

В ходе расследования установлена причастность обвиняемой к трём эпизодам такого сбыта наркотических средств на территории Якутии.

Сначала злоумышленница отправила в республику 150 граммов гашиша, забрав его из тайника в Санкт-Петербурге. Позже по той же схеме она переслала ещё две партии аналогичного вещества общим весом около 240 граммов в Мирнинский и Усть-Майский районы.

Причастность фигурантки к каналу поставки наркотических средств из Северной столицы в регион посредством почтовой связи установили оперативники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Ранее в ходе спецоперации «Мак» ими были изобличены получатели данных почтовых отправлений, которые уже осуждены за совершение указанных преступлений.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения, по существу.

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