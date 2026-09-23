Судебный баттл за центр Якутска окончен!

Верховный Суд Якутии повторно признал законным присвоение наименования «Площадь Республики» в Якутске

22 сентября 2026 года Верховный Суд Республики Саха (Якутия) повторно удовлетворил апелляционную жалобу Якутской городской Думы и отменил решение Якутского городского суда от 13 февраля 2026 года о признании недействующим решения Якутской городской Думы о присвоении наименования «Площадь Республики» части общественного пространства в городе Якутске.

«Мы изначально были убеждены в правомерности принятого решения. Это важный итог кропотливой работы и подтверждение того, что мы действовали в рамках закона и с опорой на интересы горожан всех возрастов», — отмечал ранее председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Напомним, 20 мая 2026 года Верховный Суд Республики Саха (Якутия) уже удовлетворял апелляционную жалобу Якутской городской Думы и отменял решение Якутского городского суда. Однако административный истец обратился в Девятый кассационный суд общей юрисдикции с жалобой. Административное дело было направлено на новое рассмотрение в ином составе судей в Верховном Суде Республики Саха (Якутия).

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) рассмотрела апелляционную жалобу, согласилась с доводами Якутской городской Думы и отменила решение суда первой инстанции.

Решение Якутской городской Думы о присвоении наименования «Площадь Республики» признано законным.

Вопреки позиции административного истца, в столице Республики Саха (Якутия) остаются существовать и площадь Ленина, и площадь Республики.

«Все прекрасно осознают значимость В.И. Ленина в образовании Якутской АССР и его вклад в развитии нашей республики. Мы чтим и уважаем свою историю, и понимаем, что это историческое пространство имеет важное значение для многих поколений нашего города. Именно поэтому площадь Ленина с памятником продолжает оставаться на своем месте», — добавил Альберт Семенов.

Решение Верховного Суда Республики Саха (Якутия) вступило в законную силу.

Площадь спора. Почему дело о переименовании — спор не о табличке, а о мировоззрении

Альберт Семенов: Присвоение наименования площадь Республики признано законным