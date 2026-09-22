Вопиющий непрофессионализм агентства по туризму Якутии

Грядет всемирный день туризма. Агентство развития туризма и территориального маркетинга Якутии решило отметиться мероприятием. Но отнеслось к рекламе весьма поверхностно, что не могли не заметить якутяне.

— Агентство по туризму использовало такое изображение острога и Никольской церкви на своей афише.

Пойдете на такую экскурсию? Товарищи не могут сфотографировать острог и церковь или качественно сгенерировать изображение. Что тогда они достоверного могут рассказать на экскурсии???

Такой непрофессионализм не стоит подсовывать, с таким отношением туризм не будет развиваться, — считает телеграм-канал «А обед по расписанию».

Действительно, пренебрежение чиновников налицо… И это видно каждому горожанину, кто знает, как выглядят эти объекты в реале. Если бы доходы чиновников как у предпринимателей зависели от качества работы, а не капали как часы из бюджета, глядишь, больше бы старались. С подобным отношением — что они там продвигают в туризме?

Канал приводит в пример другую афишу, на этот раз вовсе не от агентства туризма республики. Где все четко, конкретно, понятно, что экскурсию проведет ученый, указаны контакты.

Учитесь, господа бездарные чиновники от туризма!

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