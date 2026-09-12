Forbes о феномене Якутии: как блогеры раскрутили турпоток в «мекку холода»

Forbes на этой неделе посвятил персональную статью развитию въездного туризма в Якутии. Издание сообщает: с января по август 2026 бронирования отелей и перелётов в Якутию выросли в 1,5–2,3 раза. Туристический налог, собираемый в бюджет Якутска, за полугодие составил 7,7 млн рублей, втрое больше, чем годом ранее. Выросло и количество туроператоров: было 19, стало 28. Бизнес понял: якутский мороз — это уникальные впечатления, которые нигде больше в мире не получить.

Американец Tayo Aina снял видео «В глубине России есть город, который не должен был существовать» — 10 млн просмотров. Голландец Zoef доехал из Амстердама на машине Volkswagen: 25 тысяч км, три месяца, ночёвки в машине. «Автомобиль на пределе, температура -45°С, а нам ещё нужно пересечь замёрзшую Лену». Потратил на поездку около 4500 евро.

Отдельно в статье Forbes упомянули самого известного якутского блогера Panda Sakha: 6,26 млн подписчиков на YouTube, 8,1 млн в TikTok, ролики по 200 млн просмотров. Таким образом, иностранные и местные блогеры, их вирусные видео про замерзающий «дошик» и фонтаны из кипятка являются главными промоутерами Якутии как новой туристической мекки.

Согласно официальным данным властей Якутии, регион посетили 14 тысяч иностранных туристов за 11 месяцев 2025 года, прогноз по году – 18–20 тыс. Общий турпоток за январь–июль 2026: уже 213 тыс. против 170 тыс. годом ранее. Власти Якутии рассчитывают на цифру в 300 тысяч туристов к концу 2026 года, и 730 тысяч – в 2030 году.

Цифры чиновников о бурном развитии туризма, к которым якутяне привыкли относиться скептически, подтверждают и тревел-агрегаторы. С января по август 2026-го авиабилеты в Якутск покупали в 2,3 раза чаще, чем за тот же период 2025-го, а спрос на отели год к году вырос в 1,5 раза. Это к вопросу, для чего в центре Якутска строят новую 4-звездочную гостиницу, сообщает ЯКУТСК400 в МАХ

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