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02.10.2026 14:03
чтение: 0 мин
Якутск
#антитеррористические учения
#готовность к ЧП

Что за шум и сирены на улицах города?

Фотофакт: в Якутске идут большие антитеррористические учения

Сегодня, 2 октября, в Якутске проводятся плановые учения против условной террористической угрозы.

Силовики и экстренные службы проверяют готовность к ЧП, в городе оцеплены некоторые объекты.

Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям, не мешать работе служб и соблюдать порядок.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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