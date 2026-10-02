02.10.2026 14:03
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Что за шум и сирены на улицах города?
Фотофакт: в Якутске идут большие антитеррористические учения
Сегодня, 2 октября, в Якутске проводятся плановые учения против условной террористической угрозы.
Силовики и экстренные службы проверяют готовность к ЧП, в городе оцеплены некоторые объекты.
Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям, не мешать работе служб и соблюдать порядок.
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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы
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