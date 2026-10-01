Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России

Мера касается физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей

Президент РФ Владимир Путин ужесточил правила вывоза наличных из России в часть стран СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, устанавливается запрет на вывоз в государства — члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Таджикистан и Узбекистан наличной валюты физическими лицами в сумме, превышающей миллион рублей.

Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет действует вне зависимости от объема средств.

Исключение сделают при перевозке денег через аэропорты, список которых определяет правительство. Для этого нужно иметь банковские выписки, подтверждающие, что наличные сняли со счетов человека, который их вывозит.

При нарушении запрета будет изъята сумма, превышающая лимит в миллион рублей.