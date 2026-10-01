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02.10.2026 01:02
чтение: 1 мин
Светская хроника

Чыскыырай… беременна?  

Валентина Романова – Чыскыырай разместила в соцсети многозначительные фото. На них звезда с умиротворенным видом с нежностью обхватила свой округлившийся живот и загадочно улыбается. На якутском языке она написала, что жизнь такая, после черной полосы всегда идет белая. Жизнь продолжается.

Подписчики отреагировлаи бурно. Подтекст фото намекает на интересное положение Валентины Романовой. И многие ее поздравляют с беременностью.

Часть пользователей, впрочем, засомневалась, вспомнив, что женщине 55 лет. Скорее, маркетинг накануне сольника, предположили некоторые.   

Третьи возмутились, ведь она тяжело переживала смерть мужа и говорила, что любит только его. Как же так?   

Действительно, 17 октября в Доме дружбы народов им. Кулаковского состоятся сольные концерты Чыскыырай. Билеты надо продавать, внимание привлекать. Возможно, звезда беременна творческими проектами. А может обычным ребенком, и в 55 лет такое случается. А может, Валентина Романова имела в виду что-то совершенно другое. Худенькой она никогда не была, так что это может быть ее обычным естественным состоянием. На сольнике узнаем, надо полагать.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Из соцсети

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