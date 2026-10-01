Тускул дал прогноз на октябрь

Тускул рассказал, каким будет октябрь в Якутии

Народный синоптик Тускул поделился с «Эхо столицы» прогнозом на октябрь. По его данным, месяц в этом году будет намного теплее, чем в предыдущие годы.

Вот уже десять лет осенние месяцы в Якутии становятся всё теплее. Это изменение тесно связано с потеплением в акватории Северного Ледовитого океана: море Лаптевых с каждым годом замерзает всё позже, из-за чего октябрь и ноябрь становятся более теплыми.

В этом году снег выпал раньше обычного, но земля и озера еще не замерзли, не опала листва. Складывается ощущение, что лес так и не успеет ее сбросить.

В первой декаде октября в заречных, центральных, южных, вилюйских улусах ожидаются дожди и небольшой снег. Сильных заморозков не предвидится, поэтому устойчивый снежный покров установится позже — 12–13 октября, а в некоторых районах — лишь в ноябре.

14 октября, в Покров день, по якутским преданиям начинается зимний период — Бык Холода выходит из Северного Ледовитого океана. По заветам предков не забываем встречать новый сезон оладьями с маслом.

Приметы Покрова дня

Если в этот день пойдет снег, то зима наступит через 40 дней — 21 ноября. Если дует северный ветер — зима будет холодной, если западный — теплой. Если погода теплая, большие холода придут позже, а если прохладно — то раньше.

Погода в центральной Якутии: в первой декаде октября будет дождливо, днем +2 градуса, ночью -4; во второй декаде ожидается снежная погода, днем -3, ночью -7; третья декада предвидится менее снежной, днем -8, ночью -14 градусов.