Вскрылись пугающие подробности подготовки теракта в одной из школ

Верхневилюйский районный суд удовлетворил иск о помещении несовершеннолетнего в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей



В суд поступило административное исковое заявление врио начальника ОМВД России по Верхневилюйскому району о помещении несовершеннолетнего, учащегося одной из школ района, в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия) сроком до 30 суток.

В обоснование требований указано, что в период с 24 июля по 14 сентября 2026 года несовершеннолетний совершил действия, направленные на приготовление к совершению особо тяжкого преступления в отношении двух и более лиц в здании школы. С этой целью он создал закрытый канал в одном из мессенджеров, где подробно описывал, когда, где и при каких обстоятельствах намерен совершить противоправные действия. Подросток тайно похищал из оружейного сейфа отца охотничьи патроны, делал фотографии с отцовским ружьём для публикации в мессенджере, подготовил рюкзак и футболку с надписью краской. Кроме того, несовершеннолетний организовал пожар в здании школы, а также у него зафиксированы мысли о планировании террористического акта в образовательном учреждении.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. Поскольку на момент совершения общественно опасного деяния несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, постановлением заместителя руководителя Вилюйского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) от 25 сентября 2026 года в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления.

В судебном заседании установлено, что несовершеннолетний из благополучной семьи. Вместе с тем, комиссией подростку рекомендованы специальные условия обучения и медобследование в профильном учреждении.

Органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних, Уполномоченный по правам ребёнка и прокурор поддержали иск. Законные представители и адвокат возражений не имели, с иском согласились.

Оценив представленные доказательства, учитывая личность несовершеннолетнего, его психофизиологические особенности, условия жизни и воспитания, суд пришёл к выводу, что помещение в Центр временного содержания обеспечит защиту жизни и здоровья несовершеннолетнего, а также создаст условия для проведения всесторонней профилактической работы квалифицированными специалистами в области педагогики и психологии. Медицинских документов, свидетельствующих о невозможности содержания подростка в Центре, суду представлено не было.

Решением суда административное исковое заявление удовлетворено: несовершеннолетний помещён в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Саха (Якутия) на срок до 30 суток. Срок содержания исчисляется с момента поступления несовершеннолетнего в Центр. В связи с наличием у подростка социализированного расстройства поведения и в целях фактического исполнения решения суда решение обращено к немедленному исполнению.



