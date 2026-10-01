Комиссия ЯГД посетила новый комплекс по обработке ТКО

Комиссия Якутской городской Думы посетила новый комплекс по обработке ТКО

В Якутске состоялось выездное заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии. Депутаты посетили новый комплекс по обработке твердых коммунальных отходов и новый полигон ТКО, где ознакомились с технологией сортировки отходов и готовностью объектов к запуску. Информацию представил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Андрей Лебедев.

Заседание провел председатель комиссии Владислав Парфенов. В работе приняли участие заместитель главы города Андрей Лебедев, депутаты Александр Северьянов, Владимир Слепцов и Иван Салатюк, представители ГУП «ЖКХ» РС (Я), ООО «Якутскэкосети» и МУП «Жилкомсервис».

Строительство мусоросортировочного комплекса началось в мае 2026 года, сейчас объект готовится к запуску. Лицензия на осуществление деятельности по обработке отходов получена. Новый объект является частью единой системы обращения с ТКО, которая включает перегрузочную станцию на 9-м км Вилюйского тракта, комплекс обработки отходов на 26-м км и новый полигон на 27-м км.

Андрей Лебедев рассказал депутатам о том, как будет организовано движение отходов. После сбора мусоровозы доставляют ТКО на перегрузочную станцию на 9-м км, где отходы перегружаются и уплотняются. Далее мультилифты доставляют их на комплекс обработки. На первом этапе проводится предварительный отбор крупногабаритных фракций, после чего отходы поступают на конвейерную линию и сепаратор. Здесь отделяются металлы и мелкая фракция, которая направляется в контейнеры для последующего захоронения. Остальная масса проходит ручную сортировку, в ходе которой отбираются вторичные ресурсы. По проектным материалам, комплекс рассчитан на достижение мощности до 150 тыс. тонн ТКО в год, а около 30% отходов планируется отбирать для дальнейшей переработки, что позволит сократить объем захоронения.

На площадке также продемонстрировали утилизационные печи и оборудование, предназначенное для обращения с отдельными видами отходов.

Затем депутаты осмотрели новый полигон размещения ТКО на 27-м км Вилюйского тракта. При въезде предусмотрены весовой контроль и радиационный контроль. По словам Андрея Лебедева, объект построен с учетом особенностей эксплуатации на вечной мерзлоте. В его конструкции предусмотрены инженерные решения для защиты основания, система отвода фильтрационных вод и защитные слои. Проектная мощность полигона составляет 131,9 тыс. тонн ТКО в год.

После запуска новой системы обращения с ТКО действующий полигон на 9-м км Вилюйского тракта планируется вывести из эксплуатации с последующей рекультивацией. Ввод нового комплекса и переход на новую схему обращения с отходами планируется до конца 2026 года.

По итогам выездного заседания постоянная комиссия Якутской городской Думы приняла представленную информацию к сведению.