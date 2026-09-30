Якутский борец включен в сборную России

Якутский борец Виктор Яковлев включен в сборную России на первенство мира

Крупный турнир пройдет в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября

Борец из Якутии Виктор Яковлев станет участников мирового первенства среди юниоров до 24 лет. Крупный турнир с участием около 600 спортсменов пройдет в Лас-Вегасе с 12 по 18 октября.

Победитель первенства России, бронзовый призёр чемпионата страны Виктор Яковлев заявлен в весовой категории до 61 кг на первенство мира. Он является уроженцем Жиганского улуса, воспитанником Николая Рожина.

Предварительно, в его весе заявлено более двадцати борцов из различных стран мира.

Также в сборную России вошли Магомед Оздамиров (57 кг), Эльдар Ахмадудинов (65 кг), Магомед Эльтемиров (70 кг), Магомед Байтукаев (74 кг), Малагомед Гамзатов (79 кг), Арсен Балайан (86 кг), Арслан Багаев (92 кг), Магомед-Тагир Ханиев (97 кг) и Андрей Бестаев (125 кг).