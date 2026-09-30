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30.09.2026 11:12
чтение: 1 мин
Здоровье
#атеросклероз
#гипертоник
#ЯРНД

Инфаркт и инсульт на пустом месте? Тихие разрушители

Ловушка для гипертоника

Самыми частыми причинами ранней смерти трудоспособного населения ВОЗ считает гипертоническую болезнь и  атеросклероз. Осложнения, вызываемые этими заболеваниями, такие как инфаркт миокарда, хронические заболевания почек или острое нарушение мозгового кровообращения являются опасными для жизни и довольно часто инвалидизируют людей, делая их нетрудоспособными

— Можно ли пить алкоголь при повышенном давлении?
 — спрашиваю Наталью Эверстову, врача-терапевта стационарного отделения Якутского республиканского наркодиспансера.

— Категорически нельзя это делать! Спирт всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта очень быстро. Нагрузка на сердце увеличивается, так как ему приходится перекачивать большие объемы жидкости. Если у выпившего давление было и без того высокое, возможен гипертонический криз, кома и летальный исход. Среди основных причин преждевременной смерти – прогрессирующая сердечная недостаточность и сосудистые катастрофы в мозговых артериях. Иначе говоря, — инсульт и инфаркт.

Среди факторов риска повышенного артериального давления врачи называют вредные привычки. И не зря.

— У алкоголиков гипертоническая болезнь, по данным исследований, встречается в девять раз чаще, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни. Кризы у пьющих у людей с 45-50 лет и выше возникают после запоев, через три — пять дней. Выход из запоя, как правило, сопровождается  значительным подъемом артериального давления.

— На что обычно жалуются Ваши пациенты, Наталия Ивановна, когда у них повышается давление?

— Жалобы обычно на головную боль, головокружение, тошноту, нарушение сна. Лечению эти пациенты поддаются плохо, особенно после того, как перестают пить, во время абстиненции (остановки после запоев), а это чревато инсультом и инфарктом. Лечение такое же, как у непьющих людей, но дозы лекарств увеличиваются, нужен частый контроль и, соответственно, выводить из гипертонического криза приходится дольше.

Если пьющий человек совершенно откажется от употребления алкоголя, он может избавиться от гипертонической болезни? Есть надежда?

— Надежда есть. Конечно, гипертония никуда не уйдет, но она будет контролируемой, и у молодых людей она может потом даже и не возникать, но с возрастом она будет давать кризы, так что, если есть гипертония, ее надо лечить, постоянно принимать подобранные лечащим врачом лекарства. С возрастом организм ослабевает, функционирует не полностью, и выводить токсины алкоголя из организма становится уже труднее.

Даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, есть риск, а тут двойной, наверное…

— Да, конечно, потому что органы-мишени подвергаются поражению, — говорит доктор и резюмирует, — но люди, как я наблюдаю, не хотят этого понять. Почему-то основная масса не слышит врачей, или диалоги перестали быть полезными?

 Да, вопрос  риторический….

Национальные проекты России. Продолжительная и активная жизнь.

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
Фото: Н.И.Эверстова в программе НВК Саха «ЭЙГЭ»

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