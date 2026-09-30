Инфаркт и инсульт на пустом месте? Тихие разрушители

Ловушка для гипертоника

Самыми частыми причинами ранней смерти трудоспособного населения ВОЗ считает гипертоническую болезнь и атеросклероз. Осложнения, вызываемые этими заболеваниями, такие как инфаркт миокарда, хронические заболевания почек или острое нарушение мозгового кровообращения являются опасными для жизни и довольно часто инвалидизируют людей, делая их нетрудоспособными.

— Можно ли пить алкоголь при повышенном давлении?

— спрашиваю Наталью Эверстову, врача-терапевта стационарного отделения Якутского республиканского наркодиспансера.

— Категорически нельзя это делать! Спирт всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта очень быстро. Нагрузка на сердце увеличивается, так как ему приходится перекачивать большие объемы жидкости. Если у выпившего давление было и без того высокое, возможен гипертонический криз, кома и летальный исход. Среди основных причин преждевременной смерти – прогрессирующая сердечная недостаточность и сосудистые катастрофы в мозговых артериях. Иначе говоря, — инсульт и инфаркт.

Среди факторов риска повышенного артериального давления врачи называют вредные привычки. И не зря.

— У алкоголиков гипертоническая болезнь, по данным исследований, встречается в девять раз чаще, чем у людей, ведущих здоровый образ жизни. Кризы у пьющих у людей с 45-50 лет и выше возникают после запоев, через три — пять дней. Выход из запоя, как правило, сопровождается значительным подъемом артериального давления.

— На что обычно жалуются Ваши пациенты, Наталия Ивановна, когда у них повышается давление?

— Жалобы обычно на головную боль, головокружение, тошноту, нарушение сна. Лечению эти пациенты поддаются плохо, особенно после того, как перестают пить, во время абстиненции (остановки после запоев), а это чревато инсультом и инфарктом. Лечение такое же, как у непьющих людей, но дозы лекарств увеличиваются, нужен частый контроль и, соответственно, выводить из гипертонического криза приходится дольше.

— Если пьющий человек совершенно откажется от употребления алкоголя, он может избавиться от гипертонической болезни? Есть надежда?

— Надежда есть. Конечно, гипертония никуда не уйдет, но она будет контролируемой, и у молодых людей она может потом даже и не возникать, но с возрастом она будет давать кризы, так что, если есть гипертония, ее надо лечить, постоянно принимать подобранные лечащим врачом лекарства. С возрастом организм ослабевает, функционирует не полностью, и выводить токсины алкоголя из организма становится уже труднее.

— Даже у людей, ведущих здоровый образ жизни, есть риск, а тут двойной, наверное…

— Да, конечно, потому что органы-мишени подвергаются поражению, — говорит доктор и резюмирует, — но люди, как я наблюдаю, не хотят этого понять. Почему-то основная масса не слышит врачей, или диалоги перестали быть полезными?

Да, вопрос риторический….

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