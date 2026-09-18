Инфаркт… и история спасения Георгия Башарина

Известный в республике общественный деятель Георгий Иванович Башарин несколько лет назад начал активно заниматься спортом. Он рассказывал об этом в своих соцсетях и подписчики удивлялись, как человеку, который в общем-то не всегда уделял спортивному образу жизни столь пристальное внимание, удалось быстро привести себя в форму. Да что там в форму. Он начал на «золото» сдавать ГТО, участвовать в забегах, разных соревнованиях и в целом стал примером как для молодого, так и не очень поколений – как можно и нужно организовать свою жизнь так, чтобы наполнить ее спортом, здоровым образом жизни и просто позитивным настроем.

Но в прошлом году с Георгием Башариным приключилась беда. Тем более произошедшее казалось невероятным, так как все видели в какой отличной форме он находился. Но вердикт врачей был суров – инфаркт. Причем, настолько тяжелый, что в момент кризиса казалось, что преодолеть его не будет возможности. Клиническая смерть, кома. Но Георгий выкарабкался, смог. И сегодня он делится своими мыслями по поводу произошедшего. И делится не просто так – а честно рассказывает о своих победах, ошибках, о том, что нужно делать, а что – нет. И как разумно подойти к тому, чтобы добиться здорового тела и духа, не мешая организму адаптироваться к изменениям.

О том, что случилось

— 30 августа 2025 года со мной случился инфаркт с остановкой сердца. Вообще ничего не предвещало беды. Никаких существенных признаков до того не было. Разве только небольшое повышение частоты сердечных сокращений при беге, отличное от обычного тренировочного.

То есть никаких загрудинных болей, как обычно говорят. Или отдачи в левую руку, челюсть, одышки, например. Вообще ничего не было. Только увеличение частоты сердечных сокращений.

Я подумал, что это связано с тренировками, их интенсивностью. И снизил нагрузки. Отказался от предстоящих забегов, оставил просто легкий бег.

30 августа пришёл посмотреть соревнования — чемпионат России по забегу на 100 км. Там все и случилось. Еще до старта. Как будто в одну секунду все потемнело и – больше ничего не помню.

Что меня спасло?

Первое – потому что произошло все в центре города, на старте соревнований, где дежурила опытнейшая бригада реанимации. Они 18 минут (!) меня откачивали. Казалось бы, по всем протоколам реанимационные мероприятия заканчивают через 6 минут. Но врачи скорой помощи не сдавались и пытались привести меня в чувство. Сложно описать, насколько я им благодарен. Специалисты высочайшего класса, герои. Которые каждый день бьются за чью-то жизнь.

Второе – это люди. Я упал в 20 метрах от реанимобиля и это заметил парень, который побежал к машине, где находилась реанимационная бригада, сказал о произошедшем. И все сразу включились в дело. Огромное ему человеческое спасибо.

Третье – это мои занятия спортом. Именно благодаря тому, что тело в целом, но самое главное – сердце – привыкли к нагрузкам, были натренированы, я смог справиться с таким сильным ударом. Многие врачи после говорили мне об этом и в принципе удивлялись, как я выжил.

Четвертое – это сама организация медицинской помощи в Якутске, в республике. Меня же сразу привезли в РБ № 2, а там трудятся профессионалы высочайшего уровня. И оборудование есть, какое нужно. Дальше меня уже перевели в Кардиоцентр, где тоже все отлично оборудовано, и персонал работает высококвалифицированный.

И только потом я оценил, сколько трудов было вложено в медицину республики. Начиная с работы первого секретаря Якутского обкома партии Юрия Николаевича Прокопьева, который стоял у истоков создания сильной медицины в Якутии. В свое время он поддержал идею строительства современного высокотехнологического медицинского комплекса в Якутске, который потом назвали Австрийским центром. Именно в те времена были подписаны необходимые документы, закладывалось строительство. Завершил эту работу Михаил Ефимович Николаев. Также он принял решение о строительстве Центра охраны материнства и детства, рядом с Медцентром.

И дальше развитие медицины шло уже в набранном хорошем темпе – это строительство больниц, фельдшерско-акушерских пунктов. Особое внимание было уделено подготовке кадров. Так, в Якутск по приглашению Вячеслава Анатольевича Штырова приезжал выдающийся кардиохирург Лео Антонович Бокерия.

Дальше были построены Кардиологический центр, Онкологический центр и многое другое. Этим занимались Егор Афанасьевич Борисов, Айсен Сергеевич Николаев. То есть высокотехнологичная, современная медицина в республике – это результат системной и многогранной работы руководства республики на протяжении многих десятков лет.

И сейчас я на себе испытал результаты этой работы. Остался благодаря ей жив. И считаю, что это чудо. Потому что, если бы не вся эта работа, труд наших врачей, я бы не сидел здесь и не разговаривал. Меня просто не было бы уже на этом свете.

Победы и ошибки

— Я начал заниматься спортом после 50 лет. До этого, наверное, как и многие, не задумывался всерьез над состоянием своего здоровья. Но дело в том, что показатели становились все хуже и хуже. Сначала, по молодости, давление у меня было в норме 120 на 80. Потом постепенно стало повышаться 130, потом 140. На этом этапе врачи стали назначить лекарства. Потом было и 150, резко стало доходить до 160. Помню, мне одна врач так и сказала: «Георгий, это дорога в один конец». Таблетки будут выписывать сильнее, а давление будет расти. Она добавила: «Надо заниматься собой, сбросить вес, пересмотреть питание».

Это один момент. А второй – моих родителей не стало в возрасте 55 лет. Они прожили прекрасную, достойную жизнь, очень много трудились и были во всем для меня, для брата и сестры, лучшим примером. Скажу больше – для меня мои родители святые. Когда все это случилось, я не до конца понимал, почему маму забрал рак, а у папы случился инсульт. Но чем старше становился, приближался к этому же возрасту, понимал, что как для любого человека для меня это был некий психологический рубеж. Много размышлял. Ведь в советские времена немного по-другому смотрели на вопросы питания, здоровья, все мы помним много жареного, пирожки, караси. Может, это как-то сказалось…

Одним словом, я стал задумываться, что если продолжу в том же ритме, то и меня ждет нечто подобное. И принял решение начать заниматься.

Моя работа над собой шла постепенно и без особого труда. Ввел не только физические нагрузки, начал менять питание. Раньше я ел много сахара, сладкого, вредные привычки тоже были. Но сказать, что сильно перенапрягался при изменении образа жизни – тоже нельзя. Мне все это далось довольно просто. И чувствовал я себя хорошо. То есть немного скорректировал питание, добавил движение.

Потом заинтересовался марафонами, начал бегать 42 км с пульсом 120. В возрасте 57 лет подтягивался 20 раз на турнике. Давление нормализовалось и стало нормальным 120/80. Занятия спортом и питание привели к очень хорошим результатам. И мне казалось тогда, что все болезни ушли.

В какой-то момент, помню, пришел к участковому врачу (а я всегда проходил обследование организма на системной основе) и все оказалось очень даже неплохо. Более того, прозвучала фраза, что у меня показатели как у 25-летнего молодого человека. Вердикт: «Совершенно здоров».

Конечно, я был очень этому рад. Ведь это означало, что организм наконец избавился от лишней нагрузки, стал лучше себя чувствовать. Кроме того, спорт – это же огромная мотивация, хорошее настроение, желание жить. То есть все было хорошо.

Кроме того, врач отменила мне назначение статинов. А статины, если по-простому, это медицинские препараты, которые снижают уровень «плохого» холестерина в крови и защищают сосуды от атеросклероза. Но самое главное, статины делают бляшки в сосудах, которые к определенному возрасту есть у всех у нас, стабильными, они как бы закреплены на одном месте. И вот эти препараты по совету врача я стал отменять.

Но в целом я чувствовал себя отлично. И врачи мне об этом говорили, и я сам видел, что все в порядке. Гораздо лучше даже, чем когда я был значительно моложе.

Но кто бы мог подумать, что это был своего рода самообман. Только после произошедшего инфаркта я стал много читать, изучать повсюду информацию на медицинскую тематику, и понял простую вещь – главное в организме человека – это сосуды. И, если допустим мы не умираем от рака в возрасте, то именно сосуды рано или поздно дают о себе знать.

И вот это ощущение, что я теперь также хорошо себя чувствую, как 25-летний молодой человек, оно было обманчивым. Да, я был в отличной физической форме, но мои сосуды – они несли в себе все то, что было накоплено за годы жизни. И в какой-то момент случился инфаркт.

В этом и заключалась главная ловушка. Внешне – все отлично, внутри – по-другому. Поэтому я считаю, что это нужно понимать каждому, кто приступает к изменению образа жизни после определенного возраста. Нужно понимать, что внешнее – не равно внутреннему состоянию и всегда учитывать это.

Желание помочь

— Конечно, после таких событий – 18 минут клинической смерти, 10 дней комы, инфаркта – переосмысливаешь всю жизнь. Многое, что казалось мне значимым, потеряло свою ценность.

Так, самым главным стало время, проведенное с семьей. Это, пожалуй, самое важное, кому и чему я готов посвящать свое время. Я хочу видеть, как живут мои дети, как растет внучка. Именно мысли о семье помогли мне вырваться из комы – я абсолютно в этом уверен.

И как-то так получается, что мой пример – он во многом оказался полезен людям. Ко мне стали часто обращаться друзья, коллеги, знакомые с просьбой помочь правильно настроить свой организм, свой режим питания, занятия спортом. Стараюсь помогать, чем могу.

И когда общаюсь с людьми, всегда задаю вопрос – сколько вы хотите еще прожить? Потому что человек должен понимать – от его образа жизни напрямую зависит ее продолжительность. А что значит жизнь? Это прежде всего семья, дети. И своим примером нужно показывать им, как нужно заботиться о себе – что кушать, а что не стоит, как заниматься спортом, чтобы не нанести себе вред.

Причем, абсолютно неважно, в каком возрасте человек начинает думать о своем здоровье – никогда не поздно. Тем более что инфаркт, инсульт – они же помолодели настолько, что становится не по себе. И инфаркт может случиться любой – печени, почек, ноги.

Конечно, должно быть желание что-то делать ради себя и ради семьи. Но даже в возрасте (у меня есть одна коллега, которая занялась с собой, имея уже богатый жизненный опыт за плечами) можно и нужно это делать. Она, например, делает это ради внука, который, увидев, что бабушке плохо, заплакал и сказал: «Бабушка, пожалуйста, не умирай».

***

По мнению врачей, выздоровление Георгия Башарина – это, с одной стороны, чудо. А с другой, закономерность, так как человек к моменту инфаркта находился в хорошей физической форме.

Конечно, самый тяжелый удар после всего случившегося был для семьи. Они все вместе быстро собрались в Якутске (дети и внучка прилетели из других городов и даже стран). Молились, как и все друзья, коллеги, соратники. И в какой-то момент супруге Людмиле сказали, что всего 25 %, что Георгий выживет и только 1 %, что будет нормальным. Это был настоящий шок…

Сам Георгий вспоминает свое состояние в коме и говорит: «Я все слышал, чувствовал, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Как будто приходил в себя немного и снова впадал в забытье. Такое ощущение, что ты между сном и явью. И однажды я услышал слова, их на ухо мне сказала медсестра – что прилетели внучка, дети. Эти слова стали для меня огромным стимулом. Я подумал – как, внучка, дети здесь, и что же они увидят?»

Оказывается, это супруга Людмила попросила медсестру сказать мужу эти слова. И как же она оказалась права. Потому что неизвестно, чем бы вся эта история закончилась, если бы не такая поддержка семьи и всех, кому Георгий дорог.

Сейчас Георгий говорит, что сделает все возможное для того, чтобы прожить долгую жизнь. И это даже не столько борьба за самого себя, сколько за детей и внуков. «Я стал понимать, что даже в том, в каком возрасте уходит человек, является для детей чем-то знаковым. А я хочу знать, что мои дети настроены на долгую и счастливую жизнь. И я сам прежде всего хочу быть для них в этом примером. Сейчас для меня это самое главное в жизни».

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Маргарита НИФОНТОВА.