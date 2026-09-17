Математический тест на логику: Реши пример 50 + 50 — 25 × 0 + 2 + 2
Простой на вид пример 50 + 50 — 25 × 0 + 2 + 2, но 9 из 10 ошибаются в ответе
Математика — это не просто школьный предмет, а очень полезный инструмент в повседневной жизни. Она помогает нам грамотно распоряжаться деньгами: посчитать скидку в магазине, спланировать бюджет или рассчитать чаевые. В быту без неё тоже не обойтись — например, при приготовлении еды нужно правильно соблюсти пропорции, во время ремонта рассчитать количество материалов или площадь комнаты, а в поездках прикинуть расход топлива.
Но самое главное — математика развивает логику, внимание, усидчивость и учит нас думать по порядку, а не наугад. Именно это качество очень пригодится нам в жизни.
А сейчас предлагаем тебе небольшую проверку на внимательность.
На первый взгляд, этот пример до смешного прост:
50 + 50 — 25 × 0 + 2 + 2
Но почему-то он уже успел разделить интернет буквально на два лагеря. Одни люди с полной уверенностью называют ответ 104, другие твёрдо утверждают, что верный ответ — 4.
В чём же подвох? Предлагаем пройти настоящий математический тест на логику. Твоя задача — попробовать решить этот пример самостоятельно, без подсказок и без калькулятора. Не торопись, хорошенько подумай и только потом читай решение.
Пошаговое решение
На самом деле всё предельно просто. В школьной математике у арифметических действий есть свой приоритет. Умножение и деление всегда выполняются раньше, чем сложение и вычитание.
Именно поэтому в нашем примере в первую очередь мы берём не всё по порядку слева направо, а выполняем действие с наивысшим приоритетом:
Шаг 1. Находим умножение:
25 × 0 = 0
Шаг 2. Теперь подставляем получившееся значение в пример:
50 + 50 — 0 + 2 + 2
Шаг 3. Все оставшиеся действия — это сложение и вычитание. Поскольку они равноправны между собой, выполняем их по порядку слева направо:
50 + 50 = 100
100 — 0 = 100
100 + 2 = 102
102 + 2 = 104
Правильный ответ: 104.
Те, кто получил ответ 4, просто забыли про главное правило математики и выполнили все действия строго слева направо. Из-за этой небольшой оплошности и возник весь спор.
А какой ответ у тебя получился — 104 или 4? Пиши в комментариях!
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