Скарлетт, Катя или Маргарита? Любимая героиня расскажет о вашем характере

Женская психология — тест «Любимая героиня кино». Представьте: вы устраиваетесь вечером в кресло, наливаете бокал вина, включаете любимый фильм… И вдруг замечаете, что уже в сотый раз пересматриваете историю одной и той же героини. Почему именно она? Что в ней такого, что заставляет ваше сердце биться чаще?

Дело в том, что наша любимая героиня — это зеркало нашей души. Она отражает либо то, кем мы являемся, либо то, кем подсознательно хотим стать, либо то, что мы в себе подавляем.

Ниже представлены портреты самых известных героинь. Посмотрите внимательно, вспомните их истории, их любовь, их ошибки, их триумфы. И выберите ту, которая отзывается в вашем сердце сильнее всего. Женская психология всегда раскрывается через тесты.

Героини:

Скарлетт О’Хара — та, что выживет любой ценой, даже если придётся украсть сестрино платье и выйти замуж за нелюбимого. Катя Тихомирова — та, что в одиночку вырастит ребёнка в чужом городе, станет директором завода и всё равно будет плакать по ночам. Элизабет Беннет — та, что откажется от состояния ради любви и будет права. Кэрри Брэдшоу — та, что напишет колонку о любви, пока ест десерт в одиночестве. Маргарита — та, что продаст душу дьяволу, лишь бы спасти любимого. Анжелика — та, что покорит королей и султанов, но всё равно будет ждать своего Жoffreя. Ваша героиня — та, которой нет в списке

А теперь — самое интересное. Как работать с этой методикой женской психологии?

Героиня, которую вы выбрали — это либо ваша модель поведения (то, как вы живёте), либо теневое проявление (то, что вы в себе подавляете, но подсознательно хотите проявить).

Готовы узнать правду о себе? Тогда начинаем…

1.Скарлетт О’Хара

Если Скарлетт — ваш психотип:

Поздравляю, вы — женщина-выживальщица. Та, что в любой ситуации найдёт выход, даже если придётся соврать, украсть или манипулировать. Вы умеете плевать на мнение окружающих, и это экономит вам массу нервов.

Но давайте честно: почему вам так сложно получить тепло от окружающих? Почему мужчины либо используют вас, либо избегают? Почему вы влюбляетесь в тех, кто вам не нужен (вспомните её безумную любовь к Эшли)?

Скарлетт — это про патологическую жадность: жадность на любовь, на внимание, на ресурсы. Она хватает всё, что плохо лежит, не задумываясь о последствиях. И в итоге остаётся одна — с деньгами, но без любви.

Если вы узнали себя — это не приговор, это приглашение к росту.

Признать — первый шаг. Второй — начать проявлять щедрость: делиться, отдавать, доверять. Да, страшно. Да, могут воспользоваться. Но только так вы перестанете быть одинокой королевой на троне из денег, говорит женская психология.

Если Скарлетт — ваше теневое проявление:

Тогда вы — вечная хорошая девочка. Та, что всегда улыбается, всегда помогает, всегда понимает. Вы настолько привыкли быть удобной, что забыли, каково это — хотеть чего-то для себя.

Где-то глубоко внутри вы устали отдавать. Устали быть милой, понимающей, вечно жертвующей своими интересами. Подсознательно вам хочется проявить эгоизм, с жадностью взять то, что хотите, а не то, что позволяет общество.

Какой в этом ресурс? Представьте: вы наконец говорите «НЕТ» тому, кто вас использует. Вы отказываетесь помогать тем, кто этого не ценит. Вы выбираете себя — и мир не рушится. Наоборот, люди начинают уважать вас больше.

Чем раньше вы признаете эту полярность, тем больше гармонии появится в вашей жизни. Перестаньте зарабатывать дешёвый авторитет хорошей девочки. Станьте собой — доброй, любящей, но умеющей выстраивать границы.

2.Катя Тихомирова

Если Катя — ваш психотип:

Вы — женщина, которая не доверяет миру. Возможно, жизнь научила вас этому: предали, бросили, использовали. И вы решили: лучше быть циничной, чем обманутой. Лучше быть критичной, чем разочарованной.

Катя прошла через это в Москве 60-х: одинокая мать, чужой город, презрение окружающих. Её скептицизм, критичность, недоверие к мужчинам — это защитные механизмы, которые помогли ей выжить и стать директором завода.

Но давайте честно: нужны ли вам эти механизмы сейчас? Если вы ищете Гошу — настойчивого, напористого, который преодолеет ваши стены — то знайте: такие мужчины редкость. И большинство просто уйдёт, не желая пробиваться через ваш цинизм.

Если Гоша у вас уже есть — примите свою силу как дар. Вы имеете право быть амбициозной, сильной, успешной. И вы имеете право выбирать партнёра, который не будет вас подавлять, а пойдёт с вами рядом.

Сильная женщина имеет право определять размер того мужчины, с которым ей комфортно.

Если Катя — ваше теневое проявление:

Тогда вы, возможно, слишком мягкотелая. Слишком доверчивая. Слишком готовая принять всё как есть, не пытаясь изменить.

Настало время понять: никогда ничего не поздно, но на всё требуется время. Последовательно, погружённо, постоянно. Настало время найти возможность расти над собой сегодняшней.

Что-то научиться делать лучше, чем умеете сейчас. Фигура, стиль, интеллект, умение что-то делать лучше других — это лишь время и воля, вложенные в желание стать лучше, разобраться в своей женской психологии.

А вы хотите стать лучше! Признайте это и идите. Катя не стала директором завода за один день — она работала годами, училась, боролась. И вы можете.

3.Элизабет Беннет

Если Элизабет — ваш психотип:

Вы — женщина принципов. Вы не ищете лёгких путей, не идёте на компромиссы с совестью. Возможно, вы работаете юристом, бухгалтером, преподавателем — там, где всё чётко и по полочкам. Вам важна справедливость, логика, порядок.

Но давайте честно: вы видите мир в чёрно-белых тонах? Для вас либо хорошо, либо плохо. Либо правильно, либо неправильно. А где же полутона? Где цвета радуги?

Вам очень важно работать над женской гибкостью. Учиться идти на компромиссы, не предавая себя. Разрешать себе спонтанность: захотела поднять настроение — купила билеты в театр и ушла с работы пораньше.

Тебе можно! Ты так долго строила эту репутацию ответственной, что спонтанность не повредит ей. Наоборот, сделает вас легче, гармоничнее, счастливее.

Попробуйте: один раз в неделю делайте что-то не идеально. Делегируйте. Позвольте себе быть не правой — а счастливой, советует женская психология.

Если Элизабет — ваше теневое проявление:

Тогда вы, скорее всего, безалаберны и бессистемны. Вы слишком доверчивы, смотрите на мир широко распахнутыми глазами, не видите подвоха. У вас отсутствуют личные границы — вы всем верите, всем помогаете, всем прощаете.

Это здорово — распахивать взгляд на мир! Но учиться говорить «нет», ставить себе небольшие цели и системно к ним идти — сделает вашу жизнь более организованной, и вы сможете себя больше уважать.

Элизабет не была наивной дурочкой — она была умной, принципиальной, умеющей отстаивать свои границы. Именно поэтому Дарси её полюбил. Станьте такой — и вы тоже притянете достойного.

4.Кэрри Брэдшоу

Если Кэрри — ваш психотип:

Давайте поговорим честно. Для вас мужчина — это трофей, который интересно завоевать. Вам важны его внимание, поступки, но не для себя, а чтобы доказать социуму: «Смотрите, какой у меня мужчина!»

Вы выбираете изначально холодных мужчин, которые убегают от вас, а вы их догоняете. Это отношения Тома и Джерри: всегда кто-то убегает, а кто-то догоняет.

Созависимые отношения могут быть очень надёжными и крепкими. Почему? Потому что пока пара увлечена процессом игры в догонялки, отношения могут длиться вечно! Но это не любовь — это зависимость.

А ещё в вас живёт драматическая актриса, которая хочет, как в кино: вы обиделись, собираете чемоданы, он нервно курит, вы уходите, он вас ищет, берёт кредит на бриллиантовое кольцо, дарит, просит прощения, страстно любит…

Заманчивая картина? Но в реальности всё иначе. Девушки, которые при каждой ссоре собирают чемоданы и «уходят», сильно рискуют. Первый раз мужчина может просить прощения. Но с каждым разом вы будете ближе к тому, что он скажет: «Достало — уходи!»

Зачем? Серьёзные проблемы таким поведением не решить. Если вы так себя ведёте, то, видимо, застряли в детстве. Здесь важна помощь специалиста по женской психологии. Самому из такой позиции выходить сложно!

Если Кэрри — ваше теневое проявление:

Тогда вы, скорее всего, либо мама в декрете, либо вам очень не достаёт в жизни событий и женской энергии. Вам не хватает личного пространства, девичника с подругами, посиделок с разговорами про мужские достоинства и не до.

Какой в этом ресурс? Надо задуматься о досуге и встречах. Может, собрать компанию подруг и поехать вместе на выходные? В таких поездках вы заряжаетесь женской энергией и позитивом.

Возвращаясь с такого отдыха, вы будете готовы свернуть горы и привнесёте в дом новую энергию. Женщина не может дать мужу и детям того, чего в ней нет самой. Поэтому это точно не эгоизм, а необходимая составляющая для семьи!

Людям нравится общаться с позитивно настроенными людьми. Ищите возможности пополнять себя позитивом: весёлые спектакли, просмотр лёгких фильмов, заучивание анекдотов, восточные танцы…

Если с мужчиной вы встроите отношения так, что он будет понимать: ваши отлучки с подругами — это ресурс, то такие отношения будут крепкими, интересными и живыми! Вкладывайте во впечатления!

5.Маргарита

Если Маргарита — ваш психотип:

Скорее всего, ваши мужчины зависимы: алкоголики, игроманы или маменькины сынки, которых надо оберегать. Ваши партнёры только принимают от вас любовь, заботу, тепло, деньги, а взамен не дают вам ничего — или дают такую малость, которой вам достаточно.

Как с этим справляться? Как только на горизонте замаячит мужчина, требующий опеки, которого надо обогреть и накормить — остановись и задумайся: ты хочешь именно этого?

Посмотри на мужчину как на зрелого человека. Да, бывают трудности, и надо временно поддержать. Но ключевое слово — ВРЕМЕННО!

Другое дело, когда тебя тянет к мужчинам, которым плохо, либо они становятся бездельниками рядом с тобой. Задумайся. Иногда это осознанный выбор. Ты имеешь право быть «мужиком» в отношениях, но важно понимать последствия.

До тех пор, пока женщина — костыль для мужчины, рядом с ней будут те, кто садится на шею. Конечно, это произошло не сознательно и не сразу. Ты постепенно брала на себя функцию главы в отношениях, и вот ты уже на балу у Воланда, в кованых сандалиях приветствуешь толпы мертвецов только для того, чтобы «спасти любимого».

Если Маргарита — ваше теневое проявление:

Скорее всего, тебе очень хочется играть значимую роль в жизни мужчины. Хочется жертвенной и сильной любви, в которой ты будешь играть значительную роль.

Может, ты устала от понятных и простых отношений и хочется трагизма и сложностей? Которые вы вместе преодолеете и будете больше ценить друг друга?

Может, вам пойти на курсы актерского мастерства? Там можно в постановках пережить сильные эмоции и получить свою порцию драйва. Или может, увлечься чем-нибудь, что поглотит интересом?

Найдите свою страсть — и она наполнит вашу жизнь смыслом без необходимости спасать зависимых мужчин.

6.Анжелика

Если Анжелика — ваш психотип:

Поздравляю вас! Вы самодостаточная, целеустремлённая, умеющая признавать значимость отношений с мужчиной. Вы интересная и желанная женщина, и умеете выбрать того партнёра, который вас достоин и умеет быть рядом с такой, как вы!

Вы не боитесь трудностей, не прячетесь за чужими спинами, не ждёте, пока кто-то решит ваши проблемы. Вы — женщина-победительница, и это прекрасно.

Если Анжелика — ваше теневое проявление:

Тогда в жизни вы чувствуете себя серой мышкой. Скромной, спокойной, непримечательной, которая нравится незаметным мужчинам, а вы мечтаете быть женщиной, покоряющей сердца султанов!

Это позиция зависти. Зависть многое рассказывает нам о наших потребностях и желаниях. Важно признать, что вы хотите стать интересной, желанной, обращающей на себя внимание.

Работа над собой и путь к себе желанной. Думаю, нужен тот, кто поможет на этом пути. Точно есть смысл вложиться в психолога, коуча, спорт, развитие…

Анжелика не родилась королевой — она стала ею через труд, борьбу, развитие. И вы можете.

7.Ваша героиня не из списка

Если среди представленных героинь вы не нашли своей любимой — найдите её сами.

Опишите, как вы её видите:

Чем выбранная героиня похожа на вас?

Как часто она поступает так, как поступили бы вы?

Как часто вы повторяете её ошибки и успехи?

Какие у неё отношения с людьми, с мужчинами?

Насколько это похоже на вас и вашу жизнь?

Чем заканчивается её история? Вы хотите так же?

Какой у неё сценарий жизни? К чему она стремится?

Что для неё ценно? С какими проблемами столкнулась?

Всегда есть возможность поразмыслить и решить, что важно понять и поменять. Чтобы быть довольной своей жизнью и проживать её с интересом, понимая, что каждый наш выбор приводит к определённому результату!

Как вам тест? Было полезно?

Напишите в комментариях: какая героиня ваша? Насколько точна интерпретация? Что удивило, а что заставило задуматься?

Поделитесь этим тестом с подругами — пусть они тоже узнают о себе что-то новое! Женская психология — это увлекательно.

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