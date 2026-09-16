Пройдите важный математический челлендж этой недели 30 − 10 ÷ 2 × (4 + 1) = ?

математический челлендж этой недели 30 − 10 ÷ 2 × (4 + 1) = ?

Помните школьные уроки, когда учитель выводил на доску казалось бы простой пример, а весь класс замирал в ожидании? Кажется, это было вчера. Но готовы ли вы прямо сейчас доказать, что ваш мозг работает как швейцарские часы и вы не растеряли школьные навыки? Решите математический челлендж этой недели 30 − 10 ÷ 2 × (4 + 1) = ? без калькулятора.

Мы подготовили для вас математический челлендж, который буквально взрывает мозг. На первый взгляд, это задача для третьеклассника. Но статистика неумолима: большинство взрослых спотыкается на самом простом месте, доверяя интуиции, а не правилам.

Вот он, виновник торжества:

30 − 10 ÷ 2 × (4 + 1) = ?

Не спешите хвататься за калькулятор! Дайте себе ровно 30 секунд.

СТОП! Не читайте дальше, пока не решите.

Напишите свой вариант ответа в комментариях (или просто запомните его), прежде чем смотреть решение. Будьте честны с собой!

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Сначала скобки:

4 + 1 = 5

(Теперь пример выглядит так: 30 − 10 ÷ 2 × 5) Теперь самое важное! Деление и умножение абсолютно равноправны. Это значит, что мы выполняем их строго СЛЕВА НАПРАВО, в том порядке, в котором они записаны.

Делим: 10 ÷ 2 = 5

(Теперь пример выглядит так: 30 − 5 × 5) Умножаем:

5 × 5 = 25

(Теперь пример выглядит так: 30 − 25) Вычитаем:

30 − 25 = 5

Правильный ответ: 5

В чем главная ловушка?

Огромное количество людей по старой школьной привычке (или из-за невнимательности) сначала умножают 2 × 5 = 10, потому что умножение стоит прямо перед скобкой. А затем делят 10 ÷ 10 = 1. В итоге они уверенно получают неверный ответ: 30 − 1 = 29.

Но математика не прощает нарушений иерархии: слева направо для умножения и деления – это железный закон!

Какой у вас получился результат?

Если вы решили правильно с первого раза – вы настоящий гений логики, ваш мозг в идеальном тонусе!

Если ошиблись – не расстраивайтесь, теперь вы знаете этот секрет и больше не попадетесь.

Отправьте этот пример другу, коллеге или в семейный чат! Пусть и они поломают голову и проверят себя. Уверены, у вас завяжется жаркий спор!

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