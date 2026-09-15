Вот они — носители культуры, доказавшие силу родного слова

А теперь о конкурсантке-воспитателе…

В Липецке подвели итоги V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Многообразие культурной карты страны отразилось в разнообразии языковых практик: педагоги представили методики преподавания на 38 языках народов России. За пять дней, с 7 по 11 сентября, участники демонстрировали свои педагогические подходы, проводили открытые занятия и делились эффективными методическими решениями. Педагоги показывали, как зажечь интерес к незнакомому языку, как поддержать первые речевые открытия детей и помочь ему осознать неразрывную связь родного слова с историей и культурой своего народа.

В конкурсе среди воспитателей от нашей республики приняла участие воспитатель МБДОУ «ЦРР — детский сад № 7 „Солнышко“» с. Сунтар Туйаара Васильева. Первый конкурсный день получился ярким и насыщенным. Первое очное испытание — «Методическая мастерская». Туйаара Геннадьевна раскрыла тему «От теории к практике: инструментарий для педагога по обучению родному языку дошкольников». Познакомила коллег с дидактической игрой «Күн‑Тык» на основе малых форм фольклора, играми по технологии Карла Орфа (для развития речи, ритма и движения), а также с педагогическим проектом — постер‑технологией «Күнчээнэ». Этот методический инструментарий призван помочь молодым педагогам ДОУ ставить цели и подбирать эффективные приёмы для занятий, чтобы добиваться устойчивых результатов в речевом развитии детей.

Второе очное испытание — «Образовательное мероприятие с воспитанниками». Воспитатели продемонстрировали профессиональное мастерство в работе с детьми. Туйаара Геннадьевна провела занятие для детей старшего возраста на тему «Гайд по России». Мероприятие было выстроено как образовательное путешествие-квест. Ключевым принципом стала игровая мотивация в сочетании с поликультурным контекстом. Педагог успешно интегрировала речевые упражнения в познавательный сюжет о регионах России, что позволило комплексно решить образовательные, развивающие и воспитательные задачи. Занятие продемонстрировало высокую вовлеченность воспитанников и заметную динамику развития их связной речи. Важным педагогическим решением стало гармоничное сочетание регионального компонента (Якутия) с общероссийским содержанием. Такой подход помог раскрыть абстрактное понятие Родины через конкретные, понятные детям образы и традиции.

Конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» — это настоящее событие, которое вдохновляет и поддерживает педагогов в их важной миссии. Для педагогов такие мероприятия выступают точкой притяжения смыслов. Это шанс не только продемонстрировать свои достижения, но и ощутить высокую ценность своего труда.

В рамках конкурса Институт развития образования (ИРО) Липецкой области организовал для педагогов мастер-классы участников конкурса. Это мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и демонстрации педагогического мастерства. Наша землячка выступила с темой «Применение элементов Орф — подхода в речевом развитии детей». Она не просто рассказала о своих методах, но и на практике продемонстрировали авторские разработки. Такой формат позволил коллегам не только услышать теоретическую базу подходов, но и увидеть их применение в реальном образовательном процессе.

Возможность познакомиться с представителями разных этносов — редкий дар. Яркие национальные костюмы, уникальные обычаи и древние обряды оживают здесь, превращаясь в увлекательный диалог культур. Это возможность не просто увидеть, но и прочувствовать единство многонациональной страны, где каждый народ привносит свою неповторимую красоту и мудрость в общий пестрый ковер российской культуры.

Ольга Михалёва, , доцент, к.п.н., замдиректора ИРО и ПК

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