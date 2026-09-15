Сезон простуд: Не дайте вирусам ни единого шанса! Похолодало, но мы, а особенно «наше все», не успели еще перестроиться на осень и ходим еще налегке. Врачи активно выступают в средствах массовой информации, рассказывая о профилактике гриппа и ОРВИ. Мы попросили врача-эпидемиолога Детской инфекционной клинической больницы города Кристину Захарову напомнить о вирусных заболеваниях.

Что такое грипп и ОРВИ?

Грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Оно характеризуется высокой температурой, сильной головной болью, болью в мышцах и суставах, слабостью и сухим кашлем. Надо помнить, что грипп опасен своими осложнениями, такими как пневмония, бронхит, отит.

ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции) — это группа заболеваний, вызываемых различными вирусами, такими как риновирусы, аденовирусы и многие другие. Симптомы ОРВИ обычно менее выражены, чем при гриппе, и включают насморк, боль в горле, кашель и небольшое повышение температуры.

Как они передаются

Основной путь передачи при гриппе и ОРВИ — воздушно-капельный. Возбудители инфекции находятся в слюне и носовой слизи. Когда больной кашляет и чихает, маленькие частицы этой жидкости разлетаются в окружающей среде, и их незаметно может вдохнуть здоровый человек.

Инкубационный период (период от заражения до появления симптомов болезни) при ОРВИ и гриппе — до 7 суток (при наиболее распространенных вирусах – от 1 до 5 дней).

Симптомы

Заболевание, как правило, начинается постепенно, с повышения температуры тела, общей слабости, головной боли, боли в мышцах и суставах, появления першения в горле, кашля, насморка, в некоторых случаях — конъюнктивита.

Какие могут быть осложнения

Осложнения при острых респираторных вирусных инфекциях подразделяются на специфические и вторичные, вызванные активизацией вторичной микрофлоры.

Специфические осложнения: менингизм, острая дыхательная недостаточность, энцефалопатия, инфекционно-токсический шок – острая сосудистая недостаточность, респираторный дистресс-синдром взрослых, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, тромбоэмболия.

Осложнения, вызванные активацией вторичной бактериальной микрофлоры: острый синусит, острый отит, острый бронхит, обострение хронических бронхолегочных заболеваний, пневмония.

Профилактика при гриппе и ОРВИ:

— сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

— избегайте тесных контактов с людьми с признаками заболевания;

— тщательно мойте руки с мылом, особенно придя с улицы и после использования общественного транспорта;

— регулярно проветривайте помещения, делайте влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь;

— используйте одноразовые медицинские маски в закрытых помещениях, в местах массового скопления населения: торговых центрах, банках, автобусах, такси и т.д.;

— старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно мы неосознанно совершаем такие прикосновения в среднем 15 раз в час);

— во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос одноразовым носовым платком;

— соблюдайте социальную дистанцию в 1,5-2 метра;

— одевайтесь в соответствии с погодными условиями.

Если вы все же почувствовали признаки гриппа или ОРВИ:

Не занимайтесь самолечением! Обратитесь к врачу для получения квалифицированной медицинской помощи. Своевременное лечение поможет избежать осложнений и быстрее вернуться к нормальной жизни.

Профилактика гриппа и ОРВИ — это комплекс мер, направленных на укрепление иммунной системы и предотвращение заражения. Следуя простым правилам гигиены, придерживаясь здорового образа жизни и своевременно обращаясь за медицинской помощью, вы можете значительно снизить риск заболеть и сохранить здоровье в течение всего сезона простуд и гриппа.

Берегите себя и своих близких!

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