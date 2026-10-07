Статус не спас: Перед законом все равны!

Верховный суд РФ разрешил привлечь к ответственности судью в отставке из Якутии по делу о ДТП

Женщина сбила на пешеходе несовершеннолетнего велосипедиста. Верховный суд России признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на уголовное преследование мирового судьи в отставке из Якутии. Об этом 6 октября сообщается на сайте Верховного суда РФ.

По данным правоохранительных органов, в сентябре 2025 года женщина, управляя автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенок получил многочисленные травмы, из-под колес автомобиля его извлекли очевидцы.

В отношении нее усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Женщина обратилась в Верховный суд с требованием отменить решение ВККС о согласии на ее уголовное преследование. Суд, изучив материалы дела, не установил связи между возможным уголовным преследованием и ее прежней профессиональной деятельностью в качестве мирового судьи.

Верховный суд пришел к выводу, что решение ВККС является законным и обоснованным. Таким образом, согласие на привлечение к уголовной ответственности по делу о ДТП оставлено в силе.

Якутянка ранее занимала должность мирового судьи судебного участка № 31 Усть-Алданского улуса и находится в отставке.