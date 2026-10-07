— Академия наук Республики Саха (Якутия) направила официальные поздравления коллегам из Татарстана в честь 35-летнего юбилея. В приветственном адресе, подписанном президентом АН РС(Я), членов-корреспондентом РАН Леонидом Владимировым, отмечается, что за три с половиной десятилетия Академия наук Татарстана прошла путь от регионального исследовательского центра до стратегического интегратора науки и производства, став одним из драйверов технологического суверенитета России.

Татарстан и Якутия — два опорных макрорегиона России, чьи судьбы неразрывно связаны с поиском баланса между бережным отношением к уникальной природе и форсированным технологическим развитием. Вы доказали, что глубокая академическая школа способна эффективно отвечать на глобальные вызовы, обеспечивая республике интеллектуальное лидерство.

В поздравлении подчеркивается общность стратегических задач, стоящих перед научными сообществами двух республик. Приоритетами АН РТ на 2026 год являются подготовка квалифицированных кадров, развитие междисциплинарных исследований и расширение межведомственного взаимодействия.

Якутские ученые видят, что Академия наук Татарстана успешно реализует данную триаду в своей уникальной экосистеме: от нефтехимии и передового машиностроения до сохранения культурного кода многонационального Поволжья.

Особое внимание в послании уделено практической отдаче науки. Опыт Татарстана по проведению конкурса «Инновация года — 2026», который работает как механизм упаковки и внедрения проектов в республиканскую экономику, назван образцовым для тиражирования.

Для северян, работающих в условиях экстремальной криосферы, опыт коллег из Поволжья — создание полных производственных цепочек и логистических коридоров бесценен.

Юбилей татарстанских коллег становится точкой сборки для формирования единого контура большой российской науки — от Балтики и Волги до Лены.

На настоящий момент состоялась встреча глав научных делегаций некоторых стран и регионов России с главой, раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Торжественное собрание в Татарском ГАТ имени Г. Камала. После обеда намечено заседание Совета по региональной политике РАН, четыре Научные сессии и рабочее заседание Ассоциации региональных академий наук РФ на которой выступит её председатель Леонид Владимиров.

Подробности смотрите позже в корпоративных аккаунтах Академии наук Якутии.

Справка по свежим материалам СМИ Татарстана:

Региональные и федеральные СМИ Татарстана осветили 35-летие Академии наук республики (АН РТ), сделав акцент на ее роли как фундамента региональной государственности, технологического суверенитета и хранителя национальной идентичности. Основные тезисы публикаций:

Исторический контекст и роль в суверенитете

«Татар-Информ» и «Вести Татарстан» подчеркивают, что создание Академии в 1991 году указом Минтимера Шаймиева стало стратегическим решением в переломный исторический период. Академия помогла предотвратить массовую миграцию научных кадров из республики, обеспечив ученым востребованность.

Издание «Республика Татарстан» цитирует экс-президента АН РТ Ахмета Мазгарова, который напомнил о дискуссии 90-х годов. Оппоненты спрашивали, зачем республике своя академия при наличии АН СССР. Ученые отвечали, что даже у стран Балтии с суммарным ВВП меньше, чем у Татарстана, есть свои академии, поэтому татары также имеют на это право. Это решение стало инструментом обоснования государственного суверенитета республики.

Гуманитарный вклад и сохранение наследия

СМИ отмечают колоссальную работу в гуманитарной сфере. По словам экс-президента Мякзюма Салахова, академия внесла вклад в обоснование тысячелетнего возраста Казани, что легло в основу празднования юбилея города и привлечения инвестиций.

Важным направлением стала «цифровизация татарского языка»: создание электронных словарей, технологий распознавания и синтеза речи, машинного перевода и цифровых этнографических проектов. Это названо ключевым способом сохранения исторической памяти и языка в XXI веке.

Технологический суверенитет и экономика

Президент АН РТ Рифкат Минниханов в комментариях для «Татар-Информ» и «Вестей Татарстан» заявил, что академия трансформировалась из исследовательского центра в стратегического интегратора науки и производства. Сегодня перед ней стоят задачи формирования новых производственных цепочек, импортозамещения и внедрения искусственного интеллекта.

В качестве примера прикладного успеха «Республика Татарстан» приводит технологию очистки нефти, разработанную при участии ученых АН РТ, лицензию на которую приобрела американская компания Chevron.

Медиа-портал КФУ цитирует ректора Ленара Сафина, который связывает интеллектуальное и технологическое лидерство региона с прочным фундаментом научных школ Казанского университета, на базе которого формировалась Академия.

Телеканал «7 дней» анонсировал в честь юбилея старт цикла документальных программ об институтах АН РТ. Первый выпуск посвящен Центру семьи и демографии, где ученые анализируют демографические кризисы и тренды развития института семьи.

«Вести Татарстан» сообщают о проведении торжественного концерта и церемонии награждения в театре им. Г. Камала, где чествовали ветеранов науки и молодых исследователей.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет отметил, что 35-летие Академии проходит на фоне знаковых для отрасли событий, таких как XX Российский венчурный форум и 77-я Международная конференция «Социотехническое строительство», что подчеркивает глубокую интеграцию науки в экономику региона.

Общий лейтмотив публикаций: за 35 лет Академия наук Татарстана доказала свою жизнеспособность, соединив мировой научный прогресс с сохранением собственной идентичности и став надежной опорой для руководства республики и всей России.