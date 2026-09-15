Резкий скачок: Заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

В Якутии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

Более 7200 человек обратились за медпомощью, 61% из них — дети до 14 лет

Республика вступила в очередной эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает Минздрав Якутии. За период с 7 по 13 сентября отмечается двукратный рост заболеваемости — за медицинской помощью обратились более 7200 человек, 61% из которых дети до 14 лет.

По данным лабораторного мониторинга, более 74% случаев заболеваний вызваны риновирусом. Осенний подъем связан с понижением температуры воздуха и активным обменом вирусами в трудовых и образовательных организациях после завершения каникул и отпусков.

Минздрав напоминает о простых правилах профилактики, объединенных в две группы: 3 «Р» и 3 «П». 3 «Р» — регулярно мойте руки с мылом не менее 30 секунд, соблюдайте респираторную гигиену и при первых симптомах оставайтесь дома, не занимаясь самолечением. 3 «П» — проветривайте помещения, сократите время пребывания в местах скопления людей и соблюдайте профилактические меры, включая вакцинацию против гриппа — наиболее эффективный способ защиты.

Напомним, этой осенью в России ожидают новые штаммы «гонконгского» и свиного гриппа.

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